NOĆNI TIKET, MANJE STRESA: Uplatite, legnete da spavate i ujutro se probudite bogatiji!
REDAKCIJA Tipa spremila vam je tiket od dva para koji se igraju u noći između utorka i srede.
Noćni tiket utorak/sreda
00.00 Fluminense - Platense 1 (1,64)
2.30 Boka - Sao Paolo 1 (2,02)
Boka juniors deluje kao tim koji ima sve preduslove da iskoristi prednost domaćeg terena u prvom meču četvrtfinala. Argentinski velikan je slavio u četiri od poslednjih pet utakmica kod kuće, dok Sao Paulo na gostovanjima prolazi kroz ozbiljnu krizu, sa čak osam poraza i bez pobede u poslednjih 12 mečeva van svog terena.
Ukupna kvota: 3,31
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