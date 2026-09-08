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NOĆNI TIKET, MANJE STRESA: Uplatite, legnete da spavate i ujutro se probudite bogatiji!

Olja Mrkić

08. 09. 2026. u 18:38 >> 18:47

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REDAKCIJA Tipa spremila vam je tiket od dva para koji se igraju u noći između utorka i srede.

НОЋНИ ТИКЕТ, МАЊЕ СТРЕСА: Уплатите, легнете да спавате и ујутро се пробудите богатији!

ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Noćni tiket utorak/sreda

00.00 Fluminense - Platense 1 (1,64)

Fluminense je neporažen u poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, a na domaćem terenu je u seriji od tri uzastopne pobede. Brazilski velikan zbog toga ima dobru priliku da slavi u prvom meču protiv Platensea, koji se nalazi u znatno lošijoj formi, sa samo jednom pobedom u poslednjih sedam utakmica.

2.30 Boka - Sao Paolo 1 (2,02)
Boka juniors deluje kao tim koji ima sve preduslove da iskoristi prednost domaćeg terena u prvom meču četvrtfinala. Argentinski velikan je slavio u četiri od poslednjih pet utakmica kod kuće, dok Sao Paulo na gostovanjima prolazi kroz ozbiljnu krizu, sa čak osam poraza i bez pobede u poslednjih 12 mečeva van svog terena. 

Ukupna kvota: 3,31

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