NOĆNI TIKET, MANJE STRESA: Uplatite, legnete da spavate i ujutro se probudite bogatiji!

Noćni tiket utorak/sreda

00.00 Fluminense - Platense 1 (1,64)



Fluminense je neporažen u poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, a na domaćem terenu je u seriji od tri uzastopne pobede. Brazilski velikan zbog toga ima dobru priliku da slavi u prvom meču protiv Platensea, koji se nalazi u znatno lošijoj formi, sa samo jednom pobedom u poslednjih sedam utakmica.

2.30 Boka - Sao Paolo 1 (2,02)

Boka juniors deluje kao tim koji ima sve preduslove da iskoristi prednost domaćeg terena u prvom meču četvrtfinala. Argentinski velikan je slavio u četiri od poslednjih pet utakmica kod kuće, dok Sao Paulo na gostovanjima prolazi kroz ozbiljnu krizu, sa čak osam poraza i bez pobede u poslednjih 12 mečeva van svog terena.

Ukupna kvota: 3,31