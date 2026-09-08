Došla na večiti derbi, pa poručila celom svetu: "Rekla sam vam, Srbija nije za početnike"
Influenserka oduševljena onim što je videla na Marakani
Večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana još jednom je privukao pažnju i van granica Srbije, a atmosfera sa Marakane posebno je oduševila jednu gošću iz inostranstva.
Izvesna influenserka Vanesa bila je na 180. Večitom derbiju i svoje utiske podelila sa pratiocima. Sudeći po njenoj objavi, ono što je videla na stadionu ostavilo je veoma snažan utisak.
- Serbia is not for beginners. I told u. Serbian fans are on another level - napisala je Vanesa uz snimke iz Beograda, što u prevodu znači:
- Srbija nije za početnike. Rekla sam vam. Srpski navijači su na drugom nivou.
Vanesa se na društvenim mrežama predstavlja kao osoba koja je odrasla između Vijetnama i Nemačke, dok u svojoj biografiji navodi i da dolazi iz diplomatske porodice. Na Instagramu uglavnom objavljuje sadržaj sa putovanja i iz različitih krajeva sveta, pa je upravo zbog toga njen utisak o atmosferi na srpskom fudbalskom klasiku posebno zanimljiv.
Ona je i ranije boravila u Beogradu, između ostalog i povodom UFC događaja, kada je takođe bila impresionirana atmosferom koju su napravili srpski navijači.
Ovoga puta, međutim, na programu je bio događaj koji je za Srbiju mnogo više od obične fudbalske utakmice – Večiti derbi.
Snimci koje je objavila pokazuju atmosferu sa tribina, a njena poruka govori dovoljno o tome kakav je utisak na nju ostavila energija koju su napravili navijači Crvene zvezde i Partizana.
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