BUKVICA SARAJEVU OD STRANE MSP SRBIJE: Konaković u kontinuitetu poseže za eskalacijom
ODLUKA ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti preko potrebnom smirivanju političkih tenzija, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije.
- Posebno zabrinjava što gospodin Konaković u kontinuitetu poseže za eskalacijom i što izuzetno teške i bolne teme iz naše zajedničke prošlosti koristi kao instrument dnevne politike i izborne kampanje. Takva pitanja zahtevaju odgovornost i ozbiljan dijalog, a ne političku instrumentalizaciju i jednostrane poteze koji dodatno produbljuju podele.
Republika Srbija neće doprinositi takvoj spirali eskalacije. Ostajemo opredeljeni za mir, stabilnost i dijalog, u interesu svih naših građana i čitavog regiona.
Istovremeno, pažljivo ćemo sagledati sve pravne i političke aspekte najavljenih odluka, uključujući pitanje nadležnosti i procedura za njihovo donošenje, kao i njihove moguće posledice po diplomatske odnose i interese građana Srbije i BiH.
Srbija će postupati odgovorno, odmereno i u skladu sa međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kog pojedinca određuje budućnost odnosa dva suseda - navode u MSP Srbije.
Preporučujemo
VUČIĆ NAJAVIO MERE RECIPROCITETA: Napadi na Srbiju histerična lavina, a sahrana generala Mladića pokazala emociju ljudi
08. 09. 2026. u 19:37 >> 20:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)