BUKVICA SARAJEVU OD STRANE MSP SRBIJE: Konaković u kontinuitetu poseže za eskalacijom

ODLUKA ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti preko potrebnom smirivanju političkih tenzija, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije.

Elmedin Konaković u Vašingtonu foto MIP BIH

- Posebno zabrinjava što gospodin Konaković u kontinuitetu poseže za eskalacijom i što izuzetno teške i bolne teme iz naše zajedničke prošlosti koristi kao instrument dnevne politike i izborne kampanje. Takva pitanja zahtevaju odgovornost i ozbiljan dijalog, a ne političku instrumentalizaciju i jednostrane poteze koji dodatno produbljuju podele.

Republika Srbija neće doprinositi takvoj spirali eskalacije. Ostajemo opredeljeni za mir, stabilnost i dijalog, u interesu svih naših građana i čitavog regiona.

Istovremeno, pažljivo ćemo sagledati sve pravne i političke aspekte najavljenih odluka, uključujući pitanje nadležnosti i procedura za njihovo donošenje, kao i njihove moguće posledice po diplomatske odnose i interese građana Srbije i BiH.

Srbija će postupati odgovorno, odmereno i u skladu sa međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kog pojedinca određuje budućnost odnosa dva suseda - navode u MSP Srbije.