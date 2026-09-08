KAKAV MEČ NA DRAGAU! Defanzivno čvtsti Porto sa trenerom debitantom dočekuje Siti koji u poslednje vreme ne blista u Ligi šampiona
Porto ulazi u duel sa Mančester sitijem sa maksimalnim učinkom u domaćem prvenstvu.
Portugalski šampion je u pet odigranih kola ostvario svih pet pobeda, a u poslednjem meču je savladao Moreierense sa 2:1. To je ujedno bio i prvi gol koji je Porto primio ove sezone.
Ekipa Frančeska Fariolija, koji će debitovati u Ligi šampiona, može da se pohvali i odličnim rezultatima u Evropi. Porto je dobio osam od poslednjih deset utakmica u grupnoj, odnosno ligaškoj fazi Lige šampiona, a na domaćem terenu ove godine još nije poražen. U poslednjih 14 evropskih mečeva kod kuće pretrpeo je samo jedan poraz, uz deset pobeda i tri remija.
Ni Mančester siti nije izgubio bod u domaćem prvenstvu, pošto je u subotu minimalno savladao Koventri. Ipak, „građani“ u poslednje vreme nemaju idealan učinak u Ligi šampiona – izgubili su devet od prethodnih 17 utakmica u ovom takmičenju. Posebno zabrinjavajući je učinak na gostovanjima, sa šest poraza u poslednjih devet evropskih mečeva van Mančestera.
Istorija međusobnih duela je na strani engleskog tima, koji je slavio tri puta u četiri susreta sa Portom. Portugalci, pritom, imaju samo dve pobede u poslednjih 16 duela sa engleskim klubovima.
Porto će najviše očekivati od Andrea Silve, koji je u prvom mandatu za klub postigao četiri gola i upisao dve asistencije u osam nastupa u Ligi šampiona. Erling Holandu nedostaju još dva gola da stigne Serhija Aguera na vrhu klupske liste strelaca u Ligi šampiona sa 36 pogodaka.
Porto će verovatno biti bez Viktora Froholta zbog protokola posle potresa mozga, dok Jan Bednarek odrađuje suspenziju. Za Siti nije igrao Niko O'Rajli protiv Koventrija.
Zanimljivo je da je 13 od poslednjih 15 gostovanja Sitija u Ligi šampiona donelo više od 2,5 golova, ali domaći teren i sjajna forma Porta čine ovaj duel mnogo neizvesnijim nego što bi se na prvi pogled očekivalo.
NAŠ TIP: 1H (kvota 2,18)
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