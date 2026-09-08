Hteo da se povuče sa US Opena, ali je nastavio da igra i sada je ispisao istoriju

Veliki podvig 34. igrača sa ATP liste

Foto: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Belgijski teniser Aleksandar Bloks napravio je podvig karijere na US Openu, pošto je nakon velike borbe i fizičkih problema savladao Fransiska Serundola sa 6:3, 4:6, 7:5, 7:5.

Bloks, (34. na ATP listi), postao je tako prvi Belgijanac u istoriji koji je uspeo da se plasira u četvrtfinale US Opena. Ipak, ovaj istorijski uspeh mogao je lako da izostane, jer je mladi teniser tokom meča bio na ivici predaje zbog jakih bolova.

Borba na terenu trajala je tri sata i 15 minuta, a Bloks je nakon meča otkrio kroz kakvu je agoniju prolazio.

– Pre svega, veoma sam srećan što sam uspeo da se plasiram dalje. Nije bilo lako pobediti danas. Fizički, ovo je bila prava bitka. Moj tenis je izgledao dobro cele nedelje, ali danas je problem bio fizičke prirode. Sve je bilo izuzetno teško od samog početka meča jer me je rebro mnogo bolelo, posebno kada sam servirao – priznao je Bloks.

Belgijanac je objasnio da mu je lekarska pomoć spasila meč. Nakon što je dobio lekove protiv bolova, počeo je da se oseća bolje krajem trećeg seta, što je bilo presudno za konačni ishod.

– Iskreno, bio sam veoma blizu povlačenja. Pokušao sam da izdržim koliko god sam mogao. Mislim da bih se sigurno povukao da sam izgubio treći set. Srećan sam što sam nastavio da igram jer je posle sve krenulo nabolje. Bila bi velika šteta da sam odustao. Imao sam sreće – zaključio je trenutno 34. reket sveta.

Bloks će se za mesto u polufinalu boriti protiv iskusnog Karena Hačanova (30 godina, 50. na ATP listi). Rus je do četvrtfinala stigao nakon što je posle velike drame u pet setova eliminisao mladog Lernera Tijena rezultatom 7:5, 4:6, 6:7 (6), 6:1, 6:4.