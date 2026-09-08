CEO REGION ZATEČEN! Legendarni Hrvat javno priznao ono što niko u Zagrebu ne sme da kaže!
NI Kukoč, ni Petrović, ni Rađa...
Bivši hrvatski reprezentativac poručio da je svaka rasprava o Nikoli Jokiću besmislena – on je najveći sa prostora bivše Jugoslavije.
Naime, izjava nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca i NBA košarkaša Damjana Rudeža podigla je veliku prašinu i ostavila sportsku javnost na Balkanu zatečenom. U regionu koji je decenijama unazad poznat po večitim debatama o tome ko je najbolji košarkaš svih vremena sa ex-Yu prostora, rođeni Zagrepčanin je odlučio da stavi tačku na sve rasprave i javno proglasi Nikolu Jokića apsolutnim brojem jedan.
Rudež, koji je iza sebe imao izuzetno uspešnu internacionalnu karijeru igrajući u Belgiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Španiji, pre nego što je stigao do NBA lige gde je branio boje Indijane, Minesote i Orlanda, govorio je za portal Mondo.ba potpuno otvoreno i bez dlake na jeziku.
Iako javnost u Hrvatskoj i dalje smatra Dražena Petrovića, Tonija Kukoča i Dina Rađu neprikosnovenim ikonama igre pod obručima, Rudež ističe da as Denver Nagetsa više nema nikakvu konkurenciju na Balkanu.
- Nikola Jokić je najveći igrač koji je ikada došao sa naših prostora. Mislim da tu sad više nema ni neke dileme oko toga, mislim da je svaka rasprava čak i besmislena s obzirom na MVP nagrade koje je osvojio, s obzirom na titulu koju je osvojio“, jasan je bio Rudež.
Hrvatski košarkaš je posebno naglasio da se njegova analiza odnosi isključivo na prostore bivše Jugoslavije i Balkana, svestan težine reči koje izgovara i dubokog traga koji su ostavile prethodne generacije.
- Ne upoređujem ga sad sa Dirkom Novickim, Pau Gasolom i sa ostalim evropskim velikanima, ali ako govorimo o našim prostorima – bivše Jugoslavije, Balkan. Onda mislim da je to već sad, da sad završi karijeru, da je najveći, uz dužno poštovanje svima ostalima koji su utrli put i njemu i nama ostalima koji smo došli u NBA.“
Na kraju, Rudež nije krio oduševljenje stilom igre koji forsira trostruki najkorisniji igrač najjače lige na svetu, opisujući ga terminima koji prevazilaze puku statistiku.
- Mislim da je Nikola u svojoj kategoriji. Tako da sve najbolje mislim o njemu, uživam gledajući njegovu košarku. To je jedan onako mađioničar sa loptom, čovek koji sve oko sebe čini boljima, čovek za koga se vidi da je pobednik i apsolutno se nadam da će osvojiti još mnogo toga do kraja svoje karijere“, zaključio je Rudež.
Ovakve reči, koje dolaze od igrača sa velikim NBA i evropskim iskustvom, definitivno će pokrenuti nove debate među košarkaškim sladokuscima širom regiona, ali i pokazati koliko je Jokić svojim uspesima uspeo da ujedini sportske stručnjake na Balkanu.
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