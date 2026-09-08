Jamal predvodi spisak: Ovo su kandidati za najboljeg mladog fudbalera sveta!
OBJAVLjENA je lista kandidata za najboljeg mladog fudbalera sveta.
Na spisku od 10 imena nalazi se nekoliko sjajnih igrača koji već sad dominiraju u svojim klubovima.
Ovu listu čine:
Kerim Alajbegović (Juventus), Ajub Buadi (Mančester siti), Pau Kubarsi (Barselona), Jan Diomande (Real Madrid), Lenart Karl (Bajern Minhen), Eli Žunior Kroupi (Bornmut), Lamin Jamal (Barselona), Johan Manzambi (Aston Vila), Ibrahim Maza (Bajer Leverkuzen), Voren Zaire Emeri (PSŽ).
Podsetimo, priznanje za najboljeg mladog fudbalera sveta biće dodeljeno 26. oktobra u Londonu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
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