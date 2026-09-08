Fudbal

Jamal predvodi spisak: Ovo su kandidati za najboljeg mladog fudbalera sveta!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 09. 2026. u 17:00

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OBJAVLjENA je lista kandidata za najboljeg mladog fudbalera sveta.

Јамал предводи списак: Ово су кандидати за најбољег младог фудбалера света!

AP Photo/Matt Slocum

Na spisku od 10 imena nalazi se nekoliko sjajnih igrača koji već sad dominiraju u svojim klubovima.

Ovu listu čine:

Kerim Alajbegović (Juventus), Ajub Buadi (Mančester siti), Pau Kubarsi (Barselona), Jan Diomande (Real Madrid), Lenart Karl (Bajern Minhen), Eli Žunior Kroupi (Bornmut), Lamin Jamal (Barselona), Johan Manzambi (Aston Vila), Ibrahim Maza (Bajer Leverkuzen), Voren Zaire Emeri (PSŽ).

Podsetimo, priznanje za najboljeg mladog fudbalera sveta biće dodeljeno 26. oktobra u Londonu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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