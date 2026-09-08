Taksista žestoko isprozivao Cicipasa, a nije ni znao da mu baš Grk sedi u kolima: Teniser morao da se sakrije!
Sam Stefanos je podelio tu anegdoru iz grada
Grčki teniser Stefanos Cicipas možda je završio učešće na ovogodišnjem US Openu, ali njegova anegdota iz njujorškog taksija postala je apsolutni hit na internetu.
Iako je na terenu pretrpeo ubedljiv poraz od mlade američke zvezde Bena Šeltona (6:2, 6:3, 6:4), Cicipas je van terena doživeo situaciju koju će dugo pamtiti. Naime, on je na društvenoj mreži "X" podelio neverovatan razgovor sa taksistom koji ga nije prepoznao.
Taksista je, ne sluteći ko mu sedi na zadnjem sedištu, upitao putnika da li poznaje grčkog tenisera.
- Rekao sam mu: 'Veoma smo bliski - napisao je Cicipas.
Odgovor taksiste bio je brutalan i momentalno je postao viralan:
- Dobro. Reci mu da prestane da ide na pauze za toalet kao da tamo traži Narniju!
Šokirani teniser je na ovo reagovao instinktivno – navukao je kapuljaču preko glave i pretvarao se da je turista iz Osla kako bi izbegao neprijatno prepoznavanje.
Ovaj komentar taksiste nije došao niotkuda. Cicipas je godinama na meti kritika zbog ekstremno dugih pauza između setova. Najpoznatiji incident dogodio se 2021. godine, baš na US Openu, kada je Endi Marej bio besan jer je Grk proveo osam minuta u svlačionici pre odlučujućeg petog seta.
Marej je tada ironično prokomentarisao: „Činjenica dana: Stefanosu Cicipasu treba duplo više vremena da ode do toaleta nego što je Džefu Bezosu bilo potrebno da odleti u svemir. Zanimljivo.“
Zbog ovakvih situacija, ATP je bio primoran da promeni pravila, pa su pauze za toalet sada ograničene na maksimalno tri minuta (uz dodatna dva za presvlačenje odeće).
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