Vrede milijarde i bogatije su od nekih država, a sada će jedna protiv druge igrati četvrtfinale US Opena

Čeka nas spektakl

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura/Kirsty Wigglesworth

Stadion „Artur Eš“ u utorak uveče biće poprište teniskog spektakla kakav nije viđen od 2015. godine. Džesika Pegula i Ema Navaro sastaće se u prvom sveameričkom ženskom četvrtfinalu US Opena još od legendarnog duela Serene i Venus Vilijams. Međutim, pored sportskog prestiža, ovaj meč nosi i nesvakidašnju priču koja dominira svetskim medijima.

Obe teniserke dolaze iz ekstremno bogatih porodica, što je detalj koji je postao neodvojiv deo njihove profesionalne priče. Otac Džesike Pegule, Teri, vlasnik je NFL tima Bafalo Bils i njegovo bogatstvo se procenjuje na vrtoglavih devet milijardi dolara. Sa druge strane, otac Eme Navaro, Ben, osnivač je moćne „Sherman Financial“ grupe, težak oko 3,5 milijardi i vlasnik turnira u Čarlstonu.

Kada su se prvi put srele 2024. godine, mediji su izračunali da je njihovo kombinovano porodično bogatstvo veće od BDP-a Maldiva. Ipak, obe igračice ističu da se na terenu milioni ne računaju.

Iako dele privilegovano poreklo, njihovi sportski putevi su bili potpuno drugačiji. Pegula (32) je godinama gradila status jedne od najkonstantnijih igračica na svetu, često se vraćajući nakon teških povreda. Navaro (25) je do elite stigla preko koledž tenisa (NCAA), dokazujući da njeni rezultati, uključujući i pobedu nad Koko Gof, nisu slučajnost.

- Ljudi misle da imam batlera, da me svuda voze i da letim samo privatnim avionima - našalila se Pegula jednom prilikom, pokušavajući da sruši stereotip o svom životu.

Navaro je takođe svesna svojih prednosti.

- Imala sam pristup terenima i trenerima od malih nogu i zahvalna sam na tome, ali to ne garantuje uspeh kada izađete na teren.

Pegula vodi sa 4-0 u međusobnim duelima, uključujući i pobedu u Sinsinatiju pre samo tri nedelje. Ipak, Navaro igra tenis života i pred domaćom publikom traži osvetu i svoje prvo veliko Grend slem polufinale.