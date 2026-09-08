Društvo

PORODICA NA GROBU GENERALA MLADIĆA: Dan nakon sahrane na Topčiderskom groblju (VIDEO)

V.N.

08. 09. 2026. u 11:34 >> 11:36

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DAN nakon sahrane komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, članovi njegove najuže porodice posetili su Topčidersko groblje.

ПОРОДИЦА НА ГРОБУ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА: Дан након сахране на Топчидерском гробљу (ВИДЕО)

Foto: D. Milovanović

 U tišini i bez izjava za medije, najbliži su obišli večnu kuću generala, koja je potpuno prekrivena cvećem, vencima i porukama poštovalaca koji su prethodnog dana došli iz svih krajeva Srbije, Republike Srpske i regiona.

Foto: Foto: D. Milovanović

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