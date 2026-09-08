BRITANSKI AERODROMI U PROBLEMU NATS: Poremećeni odlasci i dolasci sa vazdušnih luka
BRITANSKA služba za kontrolu vazdušnog saobraćaja (National Air Traffic Services - NATS) saopštila je da su polasci sa više britanskih aerodroma danas bili poremećeni zbog tehničkog problema u sistemu za obradu podataka o letovima.
Problem je pogodio aerodrome širom Velike Britanije, uključujući londonske Hitrou, Getvik i Stansted, kao i aerodrome u Mančesteru, Edinburgu, Birmingemu i drugim gradovima, preneo je Skaj njuz.
NATS je saopštio da je identifikovao problem u svom sistemu za obradu podataka o letovima i da inženjeri intenzivno rade na njegovom otklanjanju.
-Avioni i dalje poleću, a vazdušni prostor je otvoren, ali će povratak na raniji režim potrajati, navela je kompanija, izvinjavajući se putnicima zbog poremećaja u saobraćaju.
Prema podacima servisa Flightradar24, problem je izazvao veliki broj kašnjenja, dok su pojedini letovi otkazani.
Rojters je objavio da je na Hitrou bilo oko 100 otkazanih i 367 odloženih letova, dok je Getvik takođe zabeležio značajna kašnjenja.
Britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander izvinila se putnicima zbog, kako je navela, "frustrirajućeg poremećaja" i rekla da je problem identifikovan, kao i da se radi na njegovom rešavanju.
Putnicima na pogođenim aerodromima savetovano je da pre odlaska provere status svog leta kod avio-kompanije.
Prema podacima koje prenosi Skaj njuz, očekuje se da bi vazdušni saobraćaj mogao da se vrati u normalu oko 21 sat po lokalnom vremenu, ali NATS upozorava da će biti potrebno određeno vreme da se posledice poremećaja otklone.
Današnji problem predstavlja novi poremećaj u radu britanske kontrole letenja nakon većih tehničkih problema koji su prethodnih godina izazivali višesatna kašnjenja i otkazivanja letova.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
NOVI PAKET ZA KIJEV: Britanija izdvaja 100 miliona funti, a ovo je sve što šalje
08. 09. 2026. u 10:38
BRITANIJA POSLALA ČELIČNU GRDOSIJU NA RUSIJU: Mornarica u stanju maksimalne pripravnosti!
05. 09. 2026. u 17:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)