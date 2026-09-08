BRITANSKI AERODROMI U PROBLEMU NATS: Poremećeni odlasci i dolasci sa vazdušnih luka

BRITANSKA služba za kontrolu vazdušnog saobraćaja (National Air Traffic Services - NATS) saopštila je da su polasci sa više britanskih aerodroma danas bili poremećeni zbog tehničkog problema u sistemu za obradu podataka o letovima.

Foto: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Problem je pogodio aerodrome širom Velike Britanije, uključujući londonske Hitrou, Getvik i Stansted, kao i aerodrome u Mančesteru, Edinburgu, Birmingemu i drugim gradovima, preneo je Skaj njuz.

NATS je saopštio da je identifikovao problem u svom sistemu za obradu podataka o letovima i da inženjeri intenzivno rade na njegovom otklanjanju.

-Avioni i dalje poleću, a vazdušni prostor je otvoren, ali će povratak na raniji režim potrajati, navela je kompanija, izvinjavajući se putnicima zbog poremećaja u saobraćaju.

Prema podacima servisa Flightradar24, problem je izazvao veliki broj kašnjenja, dok su pojedini letovi otkazani.

Rojters je objavio da je na Hitrou bilo oko 100 otkazanih i 367 odloženih letova, dok je Getvik takođe zabeležio značajna kašnjenja.

Britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander izvinila se putnicima zbog, kako je navela, "frustrirajućeg poremećaja" i rekla da je problem identifikovan, kao i da se radi na njegovom rešavanju.

Putnicima na pogođenim aerodromima savetovano je da pre odlaska provere status svog leta kod avio-kompanije.

Prema podacima koje prenosi Skaj njuz, očekuje se da bi vazdušni saobraćaj mogao da se vrati u normalu oko 21 sat po lokalnom vremenu, ali NATS upozorava da će biti potrebno određeno vreme da se posledice poremećaja otklone.

Današnji problem predstavlja novi poremećaj u radu britanske kontrole letenja nakon većih tehničkih problema koji su prethodnih godina izazivali višesatna kašnjenja i otkazivanja letova.

Tanjug

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