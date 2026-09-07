SADA JE I ZVANIČNO: Ubedljiv trijumf AfD na izborima u Nemačkoj državi Saksonija-Anhalt, u parlamentu i Savez Sara Vagenkneht

OPOZICIONA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pobedila je na regionalnim izborima u nedelju u istočnonemačkoj državi Saksonija-Anhalt sa 43,8 posto glasova, saopštila je lokalna izborna komisija. AfD će držati 39 od 97 mesta u lokalnom zakonodavnom telu, što je ipak manje od vladajuće većine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Glasanje je obeležila rekordna izlaznost od 78 odsto, najveća od ponovnog ujedinjenja Nemačke 1990. godine.

Hrišćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Fridriha Merca završila je na lošem drugom mestu, obezbedivši nešto više od 17,2 odsto glasova i 15 mesta, prema zvaničnim preliminarnim rezultatima.

Kandidat AfD-a u pokrajini, Ulrih Zigmund, rekao je da je stranka "napisala istoriju" i da će ishod glasanja "potresti celu Nemačku".

"Vratićemo našu zemlju, a počinjemo sa Saksonijom-Anhaltom", rekao je.

Prema preliminarnim rezultatima, SPD je završio na trećem mestu sa 9,3 odsto glasova, a slede Zeleni i Leva stranka sa 8,9, odnosno 8,6 posto glasova. Savez Sara Vagenkneht (BSW) je takođe obezbedio mesto u zakonodavnom telu sa 5,3 odsto glasova.

(rt.rs)

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