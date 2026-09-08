Igrao turnire u Republici Srpskoj, ponizio Nadala, a sada je sprečio istoriju i na korak je od uspeha karijere

Poslednja prepreka mu je Zverev

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Iako je gubio sa 2:0 u setovima, a rival imao i meć loptu, holandski teniser Botik Van de Zandšulp uspeo je da spreči iznenađenje Artura Gee i plasira se u četvrtfinale US Opena.

Van de Zandšulp je na taj način uspeo da izjednači svoj najbolji rezultat na Grend slemovima, jer je 2021. takođe ušao u TOP 8, ali ponovo bude "partibrejker" kada su u pitanju neke istorijske brojke.

Podsetimo, 70. igrač sveta je 2024. godine razbio Rafaela Nadala i završio mu karijeru, i to na onom Dejvis kup meču između Španije i Holandije. Ono što je trebalo da bude fešta kada je u pitanju oproštaj "Bika sa Majorke" pretvorilo se u košmar zbog Van de Zandšulpa.

Ovoga puta Holanđanin je stao između Gee i istorije, jer bi Francuz, da je prošao dalje, bio prvi "laki luzer" koji se domogao nekog Grend slem četvrtfinala.

Dobijao je Botik i Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza, a zanimljivo je da je tek 2021. počeo da se bavi nekim ozbiljnijim tenisom. 2019. Samo dve godine ranije, dakle 2019, igrao je Fjučerse u Republici Srpskoj - u Prijedoru i Doboju! U prvom gradu je podigao i pehar, dok je u drugom izgubio u finalu.

Za svoj najveći Grend slem uspeh, odnosno plasman u polufinale, igraće protiv Aleksandera Zvereva. Do sada se nisu međusobno sastajali, a sam Botik je posle velikog preokreta u četvrrtfinalu rekao:

- U početku nije išlo onako kako sam želeo. Mislim da je meč bio pomalo haotičan, ali je u jednom trenutku počeo dobro da igra. Što se mene tiče, pokušavao sam da se vratim u formu. Još uvek nisam uspeo da je pronađem, ali se nadam da ću u narednih nekoliko dana uspeti. Bio je ovo potpuno lud povratak. Pet sati i 15 minuta. Još uvek stojim na nogama, tako da je i to nešto. Mislim da je ovo verovatno čak i bolje nego moje prvo četvrtfinale ovde. Imao sam nekoliko teških godina, ali ove godine sam ponovo počeo da igram bolje. Još uvek nisam uspeo da sagledam sve ovo na pravi način, ali mislim da će za nekoliko sati osećaj biti sjajan.