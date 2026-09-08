CVIJANOVIĆ: Konaković ne može određivati ni kakva je BiH, a kamoli da nešto diktira Srbiji

MINISTAR inostranih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković ne može određivati ni kakva je BiH, a kamoli da nešto diktira Srbiji, istakla je srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

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„Prvo što se tiče onih navodno proteranih članova ambasade Srbije u BiH, jednom je istekao mandat i koliko znamo već je napustio BiH. Što se tiče vojnih atašea, saglasnost za njihov dolazak ne daje ministar inostranih poslova već Savet ministara, a isto tako i kad je reč o uskraćivanju boravka. Osim toga, za takve postupke uskraćivanja gostoprimstva potrebno je imati dokaze za razloge kojima se potkrepljuje takva odluka. Zatražiću od nadležnih institucija informaciju da li za to postoje razlozi, ili je u Konakovića, iz nemoći, udarilo besnilo“, ističe Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da ministar ne može razrešavati ambasadore BiH u drugim zemljama, već samo Predsedništvo BiH.

„Što se tiče najavljenog smanjenja osoblja u ambasadi BiH u Beogradu, to može biti samo na štetu državljana oba entiteta. Uz to, Konakovićevi nalozi za bilo šta ne odražavaju stavove BiH, jer Republika Srpska, sa svojih 49 odsto teritorije, u tome ne učestvuje. Osim toga, Republika Srpska i Srbija imaju potpisan Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, predviđen Dejtonskim sporazumom, i naša saradnja će se u svim oblastima odvijati nesmetano. Konakoviću bi bolje bilo da pazi da li mu bošnjački kadrovi u DKP mreži diluju drogu nego što se bavi Srbijom. Pozivam vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj, gde će mu biti nastavljeno pružanje gostoprimstva i zaštite“, navodi Cvijanović.

Podsetimo, Konaković je danas saopštio da je doneo odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savetnika predstavnika Bezbednosno informativne agencije (BIA) Danka Maksimovića, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH.

(Sputnjik)