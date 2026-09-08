LIVERPUL DOBIJA NOVOG SPONZORA NA DRESU: Ugovor vredan 300 miliona funti

Liverpul je dogovorio novu veliku komercijalnu saradnju koja će početi od sezone 2027/28, kada će mesto glavnog sponzora na prednjoj strani dresa preuzeti turska aviokompanija „Turkiš Erlajns“.

Foto: Tanjug/AP Photo/Dave Shopland

Engleski klub nije objavio vrednost ugovora, ali prema informacijama BBC-ja, petogodišnja saradnja trebalo bi da donese Liverpulu ukupno 300 miliona funti. To bi značilo prihod od više od 60 miliona funti po sezoni.

Na taj način bi bio nadmašen ugovor sa „Standard Čarteredom“, koji je glavni sponzor Liverpula od 2010. godine. Aktuelni aranžman klubu donosi oko 50 miliona funti godišnje.

Novi posao sa „Turkiš Erlajnsom“ trebalo bi da postane najvredniji ugovor u istoriji Premijer lige koji se odnosi isključivo na reklamu na prednjoj strani dresa. Saradnje Arsenala sa „Emirejtsom“ i Mančester sitija sa „Etihadom“ obuhvataju i prava na ime stadiona, zbog čega se ne mogu direktno upoređivati.

Liverpul je u februaru saopštio da je u prethodnoj finansijskoj godini ostvario rekordne prihode, koji su prvi put premašili 700 miliona funti.

Turkish Airlines will become our main club partner from June 1, 2027, as Standard Chartered continues its long-standing relationship with the Club as a Global Partner.



The airline’s branding will appear on the front of our men’s, women’s and academy match shirts from the start… — Liverpool FC (@LFC) September 8, 2026

Klub sa Enfilda ima dugu tradiciju kada je reč o komercijalnim partnerima na dresu. Još 1979. godine postao je prvi veliki profesionalni engleski klub koji je na svojoj opremi nosio ime sponzora. Tada je partner bila japanska elektronska kompanija „Hitači“.

„Standard Čartered“ će ostati na prednjoj strani Liverpulovog dresa i tokom naredne sezone, a potom će njegova uloga biti promenjena i postaće globalni partner kluba.

Direktor komercijalnog sektora Liverpula Ben Lati naglasio je značaj prednje strane dresa za istoriju kluba, a novu saradnju povezao je i sa istorijskom pobedom Liverpula u finalu Lige šampiona 2005. godine u Istanbulu.

Izvršni direktor „Turkiš Erlajnsa“ Ahmet Olmustur ocenio je da će partnerstvo povezati dva globalno prepoznatljiva brenda. Prema njegovim rečima, saradnja će se zasnivati na međunarodnom dometu, posvećenosti kvalitetu i zajedničkoj sposobnosti da inspirišu milione ljudi širom sveta.