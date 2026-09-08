Fudbal

DVOJAC IZ PARTIZANA U REPREZENTACIJI: Pozvani Milan Vukotić i Stefan Milić!

Filip Milošević

08. 09. 2026. u 17:25

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Fudbalska reprezentacija Crne Gore 25. septembra započinje trku u C diviziji Lige nacija, kada će od 20 časova i 45 minuta ugostiti Kipar. Povodom toga, selektor Mirko Vučinić objavio je spisak igrača na koje računa, na kojem se između ostalih nalaze dva člana Partizana – Milan Vukotić i Stefan Milić.

ДВОЈАЦ ИЗ ПАРТИЗАНА У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ: Позвани Милан Вукотић и Стефан Милић!

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Sjajni vezista je već dugo čovek od poverenja mladog selektora, dok se i iskusni defanzivac sve češće nalazi na njegovom spisku. Tu su još bivši golman OFK Beograda i Crvene zvezde – Balša Popović, desni bek Marko Vešović, štoper Andrej Đurić, ali i nekadašnji igrači Partizana Igor Vujačić, Stevan Jovetić, Milan Roganović, Stefan Savić…

Golmani: Danijel Petković (Liepaja), Balša Popović (Olimpijakos), Igor Nikić (Arges).

Odbrana: Stefan Savić (Trabzon), Marko Vešović (Lokomotiva), Igor Vujačić (Rubin Kazanj), Risto Radunović (FCSB), Slobodan Rubežić (Korona Kjelce), Milan Roganović (Genk), Ognjen Gašević (CSKA 1948), Stefan Milić (Partizan), Bodin Tomašević (Mantova), Andrej Đurić (Malme).

Vezni red: Marko Janković (Karabag), Sead Hakšabanović (Malme), Stefan Lončar (Akron), Miloš Brnović (Arsenal Tula), Milan Vukotić (Partizan), Viktor Đukanović (Đer), Andrija Bulatović (Lans), Vasilije Adžić (Sasuolo), Dušan Vuković (Lokomotiva).

Napadači: Stevan Jovetić (AEL Limasol), Milutin Osmajić (Đenova), Nikola Krstović (Atalanta) i Aleksa Latković (Varaždin).

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