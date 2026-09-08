VUKŠA DRAGOVIĆ: CRTA je politička stranka, ali da se ne bi registrovali, koriste tzv. Studentsku listu

VUKŠA Dragović u novom video-snimku objavljenom na društvenoj mreži Iks raskrinkao je organizaciju CRTA, dovodeći u pitanje njenu ulogu i politički uticaj u Srbiji. On tvrdi da CRTA, iako formalno nije politička stranka, kroz delovanje sa tzv. Studentskom listom i rad u nevladinom sektoru ostvaruje politički uticaj, dok istovremeno može da se finansira iz inostranstva.

Foto: Printskrin Iks

- CRTA je politička stranka, ali da se ne bi registrovali, oni samo koriste tzv. studentsku listu da umesto njih učestvuju na izborima . napisao je Dragović na Iksu.

Uz ovaj status, Dragović je podelio i video-snimak u kojem se putem detaljne analize osvrnuo na rad nevladinih organizacija i njihovog finansiranja. On u videu postavlja pitanje ko zapravo stoji iza organizacije CRTA i kakav je njen stvarni politički uticaj.

- Da biste shvatili šta je CRTA, morate prvo da shvatite ko je zapravo ta CRTA - započinje video Dragović.

Nadalje, prema Dragovićevim navodima, ključna figura u istoriji ove organizacije je Vukosava Crnjanski, čiji politički angažman, kako tvrdi, datira još iz devedesetih godina.

Dragović podseća na njeno učešće u omladinskim strukturama Građanskog saveza Srbije, a zatim govori i o političkom delovanju te stranke tokom devedesetih.

On navodi da je Građanski savez Srbije u tom periodu okupljao brojne profesore, umetnike i intelektualce koji su se protivili tadašnjoj vlasti Slobodana Miloševića, kao i da je Crnjanski kasnije bila povezana sa političkim aktivizmom i protestima.

Dragović u svom izlaganju posebnu pažnju posvećuje periodu nakon 2000. godine, kada, prema njegovim rečima, dolazi do prelaska sa klasičnog stranačkog političkog delovanja na rad kroz nevladin sektor.

- Ona je tu već shvatila da je, u principu, mnogo lakše direktno raditi za strance preko nevladine organizacije i oblikovati to javno mnjenje nego zapravo držati poziciju u parlamentu - tvrdi Dragović.

Prema njegovim rečima, nevladine organizacije mogu da ostvaruju značajan politički uticaj bez formalnog statusa političke stranke.

Upravo u tome Dragović vidi jedan od najvećih problema.

Naime, on tvrdi da organizacije koje se formalno predstavljaju kao deo civilnog društva mogu da imaju politički uticaj, dok istovremeno mogu da primaju sredstva iz inostranstva pod uslovima koji se razlikuju od pravila koja važe za političke stranke.

- Ako se baviš politikom, ne možeš da dobiješ novac iz inostranstva za svoje političko delovanje - poručio je Dragović.

"Sve se vrti oko studenata"

Jedan od delova videa koji Dragović posebno izdvaja odnosi se na rad sa studentima.

On govori o aktivnostima koje povezuje sa organizacijama civilnog društva i njihovom prisustvu na univerzitetima, navodeći da se studentima pridaje posebna pažnja kao važnom faktoru društvenih i političkih promena.

Dragović tvrdi da se kroz nevladin sektor godinama gradi infrastruktura koja može da bude upotrebljena za političko delovanje, dok se istovremeno izbegava formalna registracija političkog subjekta.

Ovakav model on naziva svojevrsnim političkim delovanjem "iz senke".

On kaže da građani moraju da znaju ko stoji iza organizacija koje imaju veliki uticaj na javno mnjenje, ko ih finansira i kakvi su njihovi interesi.

- CRTA se bavi politikom - navodi Dragović.

Šta je još Vukša Dragović rekao o CRTI, studentskoj listi i finansiranju nevladinog sektora, pogledajte u videu ispod.

Da biste shvatili šta je @CRTArs, morate prvo da shvatite ko je zapravo ta Crta. pic.twitter.com/KraBeWDrDU — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) September 8, 2026