"Janik Siner i Karlos Alkaraz uništavaju tenis"!
Pet Keš, legendarni šampion Vimbldona iz 1987. godine, izjavio je za Bi-Bi-Si da je ženski tenis u ovom trenutku daleko uzbudljiviji i atraktivniji od muškog.
Australijanac, koji je tokom karijere igrao i dva finala na Otvorenom prvenstvu Australije, smatra da trenutna situacija na ATP turu nije idealna.
- Trka udvoje između Janika Sinera i Karlosa Alkaraza nije zdrava za mušku polovinu Tura“, objašnjava Keš, ukazujući na ogromnu razliku u klasi između vodećeg dvojca i ostatka sveta.
Iako od sredine aprila Siner i Alkaraz nisu igrali na istom turniru, niko nije uspeo ozbiljnije da ugrozi njihovo rivalstvo. Aleksander Zverev je sjajno iskoristio ovaj period – osvojio je Rolan Garos i prvi put u karijeri stigao do finala Vimbldona – ali ga teniska javnost i dalje ne vidi u istoj ligi sa Špancem i Italijanom.
- Alkaraz nije igrao četiri i po meseca, a i dalje je jedan od glavnih favorita koji može da osvoji Ju-Es Open“, slikovito je opisao Keš dominaciju mladog Španca. Sa druge strane, Siner propušta turnir u Njujorku, ali je napravio toliku bodovnu zalihu na svetskoj listi da je njegova liderska pozicija potpuno sigurna.
Potpuno suprotno od muškog tenisa, Keš je oduševljen nepredvidivošću među teniserkama na US Openu, gde čak četiri kandidatkinje imaju šansu da turnir završe na prvom mestu WTA liste.
- Činjenica da imamo toliko igračica koje mogu da stignu do vrha za mene je fenomenalna. Čini se da svaka devojka iz vrha može da podigne trofej, a to je ono što donosi pravo uzbuđenje“, ističe Keš.
Glavne priče sa ovogodišnjeg turnira u Njujorku dodatno potpaljuju ovu neizvesnost. Koko Gof je nakon teške borbe slomila otpor mlade Ive Jović, a potom biranim rečima pohvalila talenat američke tinejdžerke.
Elena Ribakina, predstavnica Kazahstana, nalazi se na korak od istorijskog uspeha. Ako u četvrtfinalu savlada kinesku teniserku Ćinven Dženg, Ribakina će odmah preuzeti titulu svetskog broja 1.
Ukoliko Ribakina ne uspe da preskoči ovu prepreku, tron će pripasti onoj teniserki koja napravi najbolji rezultat u trouglu Arina Sabalenka, Džesika Pegula i Koko Gof. Ako nijedna od njih ne trijumfuje na turniru, teniska kruna će bez obzira na sve završiti u rukama Ribakine.
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