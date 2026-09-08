"Janik Siner i Karlos Alkaraz uništavaju tenis"!

Pet Keš, legendarni šampion Vimbldona iz 1987. godine, izjavio je za Bi-Bi-Si da je ženski tenis u ovom trenutku daleko uzbudljiviji i atraktivniji od muškog.

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Australijanac, koji je tokom karijere igrao i dva finala na Otvorenom prvenstvu Australije, smatra da trenutna situacija na ATP turu nije idealna.

- Trka udvoje između Janika Sinera i Karlosa Alkaraza nije zdrava za mušku polovinu Tura“, objašnjava Keš, ukazujući na ogromnu razliku u klasi između vodećeg dvojca i ostatka sveta.

Iako od sredine aprila Siner i Alkaraz nisu igrali na istom turniru, niko nije uspeo ozbiljnije da ugrozi njihovo rivalstvo. Aleksander Zverev je sjajno iskoristio ovaj period – osvojio je Rolan Garos i prvi put u karijeri stigao do finala Vimbldona – ali ga teniska javnost i dalje ne vidi u istoj ligi sa Špancem i Italijanom.

- Alkaraz nije igrao četiri i po meseca, a i dalje je jedan od glavnih favorita koji može da osvoji Ju-Es Open“, slikovito je opisao Keš dominaciju mladog Španca. Sa druge strane, Siner propušta turnir u Njujorku, ali je napravio toliku bodovnu zalihu na svetskoj listi da je njegova liderska pozicija potpuno sigurna.

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Potpuno suprotno od muškog tenisa, Keš je oduševljen nepredvidivošću među teniserkama na US Openu, gde čak četiri kandidatkinje imaju šansu da turnir završe na prvom mestu WTA liste.

- Činjenica da imamo toliko igračica koje mogu da stignu do vrha za mene je fenomenalna. Čini se da svaka devojka iz vrha može da podigne trofej, a to je ono što donosi pravo uzbuđenje“, ističe Keš.

Glavne priče sa ovogodišnjeg turnira u Njujorku dodatno potpaljuju ovu neizvesnost. Koko Gof je nakon teške borbe slomila otpor mlade Ive Jović, a potom biranim rečima pohvalila talenat američke tinejdžerke.

Elena Ribakina, predstavnica Kazahstana, nalazi se na korak od istorijskog uspeha. Ako u četvrtfinalu savlada kinesku teniserku Ćinven Dženg, Ribakina će odmah preuzeti titulu svetskog broja 1.

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Ukoliko Ribakina ne uspe da preskoči ovu prepreku, tron će pripasti onoj teniserki koja napravi najbolji rezultat u trouglu Arina Sabalenka, Džesika Pegula i Koko Gof. Ako nijedna od njih ne trijumfuje na turniru, teniska kruna će bez obzira na sve završiti u rukama Ribakine.