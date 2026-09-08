Politika

ODGOVOR ĐAVOLJOJ EKIPI IZ BRISELA: Grčki analitičar ponizio Ursulu i Koštu zbog naci-napada na Srbiju

Novosti online

08. 09. 2026. u 17:14

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POLITIČKI analitičar Apostolos Pistolas žestoko je odgovorio na sramne napade Antonija Košte i Ursule fon der Lajen na Srbiju zbog sahrane generala Ratka Mladića.

ОДГОВОР ЂАВОЉОЈ ЕКИПИ ИЗ БРИСЕЛА: Грчки аналитичар понизио Урсулу и Кошту због наци-напада на Србију

Foto: Tanjug/AP/Mindaugas Kulbis

- Šokirani Beogradom. Očarani Damaskom - napisao je kratko on na Iksu.

Osim toga, objavio je fotografije Košte i Ursule fon der Lajen koji se srdačno smeju vođi sirijskih džihadista koji je došao na vlast u Damasku.

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