ŠEŠELJ: Sahrana generala Ratka Mladića bila veličanstvena manifestacija srpskog jedinstva
PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj kaže da je više od 150.000 ljudi bilo na sahrani Ratka Mladića.
Ističe da je to zvanična procena.
"Sahrana generala Ratka Mladića bila je veličanstvena manifestacija srpskog jedinstva, srpske hrabrosti, srpske sloge, srpskog nemirenja sa srpskim neprijateljima, srpskog nemirenja sa srpskim izdajnicima", kazao je Šešelj za Informer TV.
Preporučujemo
VUČIĆ NAJAVIO MERE RECIPROCITETA: Napadi na Srbiju histerična lavina, a sahrana generala Mladića pokazala emociju ljudi
08. 09. 2026. u 19:37 >> 20:01
BUKVICA SARAJEVU OD STRANE MSP SRBIJE: Konaković u kontinuitetu poseže za eskalacijom
08. 09. 2026. u 18:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)