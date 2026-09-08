Politika

ŠEŠELJ: Sahrana generala Ratka Mladića bila veličanstvena manifestacija srpskog jedinstva

Novosti online

08. 09. 2026. u 18:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj kaže da je više od 150.000 ljudi bilo na sahrani Ratka Mladića.

ШЕШЕЉ: Сахрана генерала Ратка Младића била величанствена манифестација српског јединства

Foto: TV Pink Printksrin

Ističe da je to zvanična procena.

"Sahrana generala Ratka Mladića bila je veličanstvena manifestacija srpskog jedinstva, srpske hrabrosti, srpske sloge, srpskog nemirenja sa srpskim neprijateljima, srpskog nemirenja sa srpskim izdajnicima", kazao je Šešelj za Informer TV.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUKŠA DRAGOVIĆ: CRTA je politička stranka, ali da se ne bi registrovali, koriste tzv. Studentsku listu
Politika

0 0

VUKŠA DRAGOVIĆ: CRTA je politička stranka, ali da se ne bi registrovali, koriste tzv. Studentsku listu

VUKŠA Dragović u novom video-snimku objavljenom na društvenoj mreži Iks raskrinkao je organizaciju CRTA, dovodeći u pitanje njenu ulogu i politički uticaj u Srbiji. On tvrdi da CRTA, iako formalno nije politička stranka, kroz delovanje sa tzv. Studentskom listom i rad u nevladinom sektoru ostvaruje politički uticaj, dok istovremeno može da se finansira iz inostranstva.

08. 09. 2026. u 17:16

Politika
Tenis
Fudbal
Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!

Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!