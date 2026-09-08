DEMBELE BRANI TITULU, A TU JE I "VEČITI" LEO MESI: Ovo su kandidati za Zlatnu loptu, jedno ime je iznenadilo sve ljubitelje fudbala
MAGAZIN Frans fudbal objavio je listu od 30 fudbalera nominovanih za Zlatnu loptu (Ballon d'Or), koja se dodeljuje najboljem igraču sveta.
Osmostruki osvajač Leo Mesi imaće priliku da se i deveti put okiti ovim vrednim priznanjem.
Na listi, koja je objavljena na društvenoj mreži "Iks" (X, nekadašnji Tviter), najzastupljeniji tim je evropski prvak Pari Sen Žerman, sa čak deset igrača, od kojih je jedan doduše tek ovog leta došao na "Park prinčeva".
Među njima je i branilac naslova Usman Dembele kao i Ašraf Hakimi, Hviča Kvarachelija, Markinjos, Nuno Mendes, Žoao Neveš, Vilijan Pačo, Fabijan Ruiz, Vitinja, i Feran Tores, koji je prvi deo kalendarske godine proveo u Barseloni. Zanimljivo je da je i Mesi svoju za sada poslednju Zlatnu loptu osvojio 2023. kao igrač PSŽ-a.
Kandidati za Zlatnu loptu su i Rodri (Mančester siti i Real), Pau Kubarsi i Lamin Jamal (Barselona), Kilijan Mbape, Džud Belingam i Vini Žunior (Real Madrid), Mark Kukurelja (Čelsi i Real M.), Hari Kejn, Dajo Upamekano, Majkl Olise i Luis Dijaz (Bajern), Bruno Fernandeš (Mančester junajted), Gabrijel Magalješ, Vilijam Saliba i Deklan Rajs (Arsenal), Erling Holand (Mančester siti), Sadio Mane (Al Nasr), Lautaro Martinez (Inter), kao i Kolumbijac sa meksičkim pasošem Hulijan Kinjones iz El Kadisija koji je verovatno najveće iznenađenje na spisku.
Za osvajača Zlatne lopte glasa žiri sastavljen od fudbalskih novinara iz 100 najbolje plasiranih zemalja na FIFA rang listi u muškoj i 50 najbolje rangiranih zemalja na FIFA rang listi u ženskoj konkurenciji. Gleda se lista koja je važila na dan 8. septembra 2026. godine.
Kandidatkinje za žensku Zlatnu loptu su Kata Kol (Barselona), Temva Čavinga (Kanzas Siti), Selma Baha (Olimpik Lion), Barbra Banda (Orlando), Klara Bil (Bajern), Esme Brugts (Barselona), Mariona Kaldentej (Arsenal), Skarlet Kamberos (Klub Amerika), Kerstin Kasparij (Mančester siti), Melči Dimorne (Olimpik Lion), Karolina Grejen Hansen (Barselona), Aleks Grinvud (Mančester siti), Pernila Harder (Bajern), Patri Guijaro (Barselona), Rouz Lavel (Gotam), Jui Hasegava (Mančester siti), Lorena (Kanzas Siti), Mapi Leon (Barselona, London), Melvin Malar (Mančester junajted, Čelsi), Manaka Macukubo (Severna Karolina, Čelsi), Eva Pajor (Barselona), Vivijan Midema (Mančester siti), Klaudija Pinja (Barselona), Aleksija Puteljas (Barselona, London), Alesija Ruso (Arsenal), Momoko Tanikava (Bajern), Vendi Renar (Olimpik Lion), Klaudija Šou (Mančester siti), Kerolajn Vir (Mančester siti) i Tesa Volart (Inter Milano/Komo).
Dodela nagrada biće održana 26. oktobra u Londonu na ceremoniji koju zajednički organizuju Frans fudbal i Evropska fudbalska unija (UEFA).
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