"Mora da me ne vole!" Lamin Jamal progovorio o Zlatnoj lopti

FUDBALER Barselone, Lamin Jamal, kandidat je za Zlatnu loptu. Konkurencija je velika, ali Španac je sigurno jedan od favorita da osvoji ovo prestižno priznanje.

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Pored njega tu su neka velika imena: Kviča Kvaratskelija, Hari Kejn, prošlogodišnji laureat Usman Dembele...

Jamal je sa Barselonom osvojio La ligu, a potom je postavo i prvak sveta sa selekcijom Španije.

- Prvo, ne odlučujem ja o tome, već vi (novinari, prim.aut). Ono što smo mi kao klub i reprezentacija uradii je neverovatno, tako da i ako se desi prvo što ću uraditi jeste da se zahvalim saigračima u Barseloni i Španiji. Mislim da imam šanse, videćemo - rekao je Jamal.

Ne želi da lobira i na taj način pokuša da osvoji Zlatnu loptu.

- Ne mislim da treba to da radim, niti razmišljam o tome. Ponosan sam na moj klub i moju reprezentaciju. Svetski smo prvaci, ne mogu da tražim više od toga. To je vaš posao. U svakom slučaju, neću nikoga da molim.

Kandidat je ponovo Dembele, ali i njegov reprezentativni saigrač Kilijan Mbape.

- Ko me nije stavio u tri najbolja? Dembele? On je Kilijanov prijatelj, zar ne? Neka, ja sam veoma srećan. Mnogo sam puta igrao protiv njih dvojice zajedno, ali mora da me iz nekog razloga ne vole. Mada se ja odlično slažem sa Usmanom.

Sjajni krilni napadač je silno motivisan da osvoji Ligu šampiona.

- Dovoljno je da pogledate samo poslednje timove koji su osvajali Ligu šampiona, poput Pari Sen Žermena. Ako ne trčiš svaki tim će da te pobedi. Ako želimo da pobeđujemo, moram da trčimo... A, za mene nema veće motivacije od Lige šampiona, jedinog trofeja koji još nismo osvojili.

Real Madrid se žalio na suđenje i smatra da je to glavni razlog poraza od Betisa (0:1).

- Ne znam, to je njihov problem, pošto godinama ništa nisu osvojili - zaključio je Jamal.

Podsetimo, priznanje za najboljeg mladog fudbalera sveta biće dodeljeno 26. oktobra u Londonu.

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