"SIMBOL NAŠEG PRIJATELJSTVA": Vučić odlikovao uzbekistanskog predsednika Ordenom Republike Srbije na velikoj ogrlici (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Poslovni forum Srbija - Uzbekistan

Predsednik Vučić zahvalio je još jednom na poseti Mirzijojevu.

- Mirzijojev kao neverovatno energičan čovek, govorio je o gotovo svim važnim tačkama. Priča o avio-liniji nije na dugačkom štapu, verujem da ćemo je za 7,8 meseci uspostaviti - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da će otvaranje avio - linije biti od odlučujućeg značaja za unapređenje odnosa dve zemlje.

- Za povezivanje ljudi, povezivanje privrede, povezivanje kompanija. Razume se i bolje upoznavanje jednih sa drugima. Više turista će ići u Uzbekistan, i u Samarkand, Bukaru i Taškent, i verujem da će veliki broj ljudi iz Uzbekistana dolaziti u našu zemlju - kazao je predsednik Vučić.

- Pre 15 godina, kada sam postao prvi potpredsednik vlade, nekako sam mislio, a valjda vas to nekako i uče, i uvek sam mislio da je u to vreme najvažnije sa velikim i najmoćnijim zemljama - da imamo najbolje odnose. Važno je. Ali posle 15 godina iskustva, što znači da sam najduže od svih Srba i građana Srbije na vlasti i uvek dobijao u prvom izbornom krugu poverenje naroda, mogu da vam kažem da danas mislim drugačije. I zato sam vas i pozvao, mnoge od vas iz Srbije, da danas budete ovde i srećan da možete da vidite predsednika Mirzijojeva, da ga čujete i da se sastanete sa vašim uzbekistanskim kolegama. Verujem da u saradnji sa zemljama kao što je Uzbekistan leži budućnost. Uzbekistan ima predsednika koji ima tigrovo oko, brine o svakom problemu, svakom delu svoje nacije - naveo je Vučić.

Predsednik je rekao ukoliko bi došlo do mira u Ukrajini i u Persijskom zalivu da bi to bila velika vest.

- I jedan i drugi dobro poznajemo predsednika Putina, ja i Amerikance koji sa njima razgovaraju. Po prvi put mislimo da možda neka nada u mir postoji - kazao je Vučić.

- Želim da ukažem na jednu stvar našim privrednicima. Njihove kompanije kada daju reč to je veoma važno - naveo je.

Kazao je da će Srbija za godinu dana krenuti u proizvodnju balističkih raketa dugog dometa.

- Mi napredujemo u našoj odbrambenoj industriji. Za godinu dana krećemo u proizvodnju balističkih raketa dugog dometa i spremni smo da i po tom pitanju sarađujemo sa vama. Ovo su vesti o kojima mi ljudima u Srbiji veoma retko govorimo, ali to govori o našem i tehnološkom i suštinskom napretku, dakle i industrijskom, i naši stručnjaci su mnogo toga već postigli, i verujem da, kao što sam rekao, za godinu dana i to možemo da uradimo, spremni i u toj oblasti da sarađujemo sa našom braćom i prijateljima iz Uzbekistana - naveo je Vučić.

Mirzijojev je istako da je danas istorijski dan.

- Naš primarni cilj je povećanje bilateralne razmene. Ono što je najvažnije je politička volja, sada je zadatak poslovnih ljudi da to iskoriste - naveo je predsednik Uzbekistana.

Mirzijojev je u svom obraćanju pomenuo i predstojeće izbore u Srbiji.

- Mislim da ćemo 25. oktobra čestitati mom bratu pobedu. Želim srpskom narodu mir i blagostanje. Mi vidimo dostignuća Srbije na čelu sa mojim bratom, jako smo zadovoljni rezultatima saradnje - kazao je.

Predstavljanje Taškentske ulice

Predstavljena je buduća Taškentska ulica u Beogradu, u prisustvu dvojice predsednika. U naselju „Beograd na vodi“ jedna ulica biće nazvana po Taškentu - glavnom gradu Uzbekistana.

U obrazloženju odluke navedeno je da je Taškent grad bogate istorije, kulture i tradicije i istovremeno moderan i dinamičan centar koji će dobiti posebno mesto u srpskoj prestonici.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ T

Uručenje ordena Mirzijojevu

Predsednik Vučić uručio je Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici uzbekistanskom predsedniku Šavkatu Mirzijojevu.

- Dve zemlje udaljene hiljadama kilometara, a ipak bliske, danas pišu novu stranicu istorije. Sa posebnim ponosom obraćam se. Veliko mi je zadovoljstvo što imamo priliku da ugostimo predsednika Mirzijojeva i da mu uručim orden na ogrlici. Čast mi je što mogu da mu uručim Orden na ogrlici, najvišu državnu nagradu za izuzetne zasluge za razvoj prijateljskih odnosa Srbije i Uzbekistana. Visoko odlikovanje predstavlja priznanje vašoj ličnoj ulozi i doprinosu razvoju Srbije i Uzbekistana. Dragi prijatelju, naši bilateralni odnosi su na najvišem nivou u savremenoj istoriji, dosledno se zalažete za razvoj prijateljskih odnosa. Uveren sam da ćemo nastaviti da otvaramo nove mogućnosti za saradnju - kazao je Vučić.

Poručio je da Srbija visoko ceni nezavisnu, odgovornu i mudru politiku koju vodi predsednik Mirzijojev, kao i način na koji predvodi Uzbekistan u vremenu velikih izazova.

- Mi u vama vidimo istinskog prijatelja Srbije i čoveka sa kojim možemo da gradimo dugoročno partnerstvo, zasnovano na uzajamnom poštovanju. Današnje odlikovanje je simbol našeg prijateljstva. Ono je izraz dubokog poštovanja i srdačne zahvalnosti za sve što ste učinili za jačanje veza između naših zemalja. Na kraju lična nota, želim da kažem da ste vi jedan od najmudrijih, najiskusnijih i najenergičnijih ljudi. Smatramo da naše prijateljstvo moramo da jačamo i čuvamo, zahvaljujući vama do sada smo ga izgradili. Živeli naši narodi, živelo prijateljstvo Srbije i Uzbekistana. Živeo Uzbekistan, živela Srbija, živeli predsedniče Mirzijojev i čestitam vam na ovom najvišem ordenu Republike Srbije - kazao je Vučić.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Ovu nagradu doživljavam kao simbol dubokog poštovanja. U ime višenacionalnog naroda Uzbekistana i u svoje lično ime izražavam duboku zahvalnost predsedniku Vučiću za takvu odluku i ukaz. Poštovani prijatelji, ovo je prva poseta Srbiji u istoriji. Danas smo doneli istorijsku odluku o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva između Srbije i Uzbekistana. To još jednom potvrđuje da je ova istorijska poseta. Naš zadatak je da ispunimo prijateljstvo konkretnim sadržajima. Dragi prijatelju, posebno bih hteo da istaknem vaš lični doprinos. Takve reči može da kaže samo prijatelj. Vaša politička volja, pažnja prema Uzbekistanu, otvorenost za dijalog, omogućili su da se postavi čvrst temelj za vašu saradnju. Želim svima dobro zdravlje, sreće i dobrobiti - rekao je Mirzijojev, po uručenju ordena.

Orden Republike Srbije ima dva stepena i dodeljuje se u prvom stepenu na velikoj ogrlici predsednicima ili suverenima država.

Orden se sastoji od zvezde, velike ogrlice i ordenskog znaka.

Najviši orden Republike Srbije do sada su dobili predsednik Rusije Vladimir Putin, predsednik Kine Si Đinping, ruski patrijarh Kiril, bivši predsednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev, bivši premijer Mađarske Viktor Orban, nekadašnji predsedavajući Predsedništva BiH i nekadašnji predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Potpisana Zajednička izjava

Potom su dvojica predsednika potpisali Zajedničku izjavu između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva.

Razmena bilateralna dokumenta

Razmenjeni su bilateralni dokumenti između Srbije i Uzbekistana.

Obraćanje Vučića

Počeo je sastanak delegacija predvođenih dvojicom predsednika.

- Predstavlja mi posebnu čast što mogu danas da vas ugostim, dragi prijatelju, ovde u Beogradu i Srbiji i da kažem da je za Srbiju, da je za mene lično ovaj susret od ogromnog značaja, sa velikim očekivanjima, velikim nadanjima i u veri da ćemo uspeti da razvijemo najbliže i najbolje moguće odnose sa nama istinski prijateljskom i bratskom zemljom Uzbekistanom. Mi u Srbiji sa divljenjem posmatramo vaše rezultate, želimo da radimo i sarađujemo. Svaki put naučim mnogo od vas - kazao je Vučić.

Predsednik je izjavio da dve zemlje mogu u svim oblastima društvenog života da unaprede saradnju i istakao da bi najpre trebalo što pre potpisati sporazum o slobodnoj trgovini i doneti odluku o uspostavljanju direktne avio-linije Beograd-Taškent.

- Definisali smo nekoliko oblasti od značaja i srećan sam zbog toga. To su najpre, da što brže potpišemo ugovor o slobodnoj trgovini, da što pre donesemo odluku o formiranju direktne avio-linije Beograd-Taškent i da razvijamo industrijsku saradnju sa fokusom na tekstilni sektor, zatim u oblasti poljoprivrede, naprednih tehnologija, digitalne transformacije, veštačke inteligencije i saradnje u oblasti transportnog povezivanja, logistike i odbrambene industrije. I srećan sam što su naši ministri veoma zadovoljni rezultatima razgovora koje su imali sa svojim uzbekistanskim kolegama. Veoma srećan što ste naš gost, dragi Šavkat, uvaženi predsedniče Mirzijojev. Nadam se da se ovde u Srbiji osećate kao kod svoje kuće, voleo bih da je tako, a ja nikada neću zaboraviti gostoprimstvo koje ste nam ukazali u Taškentu i Samarkandu. Prosto, teško je uzvratiti na takav način, ali mi Srbi se takođe trudimo da budemo gostoljubivi, pa ako ne možemo s vama da se poredimo, onda da budemo bar malo bolji od ostalih u Evropi. Dobrodošli, dolazite nam češće - rekao je Vučić.

Obraćanje Mirzijojeva

- Cela delegacija se oseća kao kod kuće. Mnogo hvala na toploj dobrodošlici. Ovo je prva poseta predsednika Uzbekistana Srbiji. Kao što sam rekao, sama činjenica da za ovim stolom sedi gotova cela Vlada, to je duboka simbolika. Hvala vam na tome. U Uzbekistanu osećamo toplinu prema srpskom narodu. Veze imaju duboke istorijske korene. Poštovani gospodine predsedniče, vi ste pravi arhitekta odnosa Srbije i Uzbekistana. Odnosi su izgrađeni već na prvom sastanku. Juče i danas smo razgovarali od pitanjima od velikog značaja. Želeo bih da iskažem duboko poštovanje opsežnim reformama. Zaista duboko podržavam vašu dobro promišljenu spoljnu politiku. Delimo slično mišljenje po brojnim pitanjima. Ove godine imali smo posetu pet ministara iz Srbije. Ovo je jedna živa ekonomska saradnja - rekao je predsednik Uzbekistana.

- Uzbekistan će imati aktivno učešće na Ekspu - dodao je Mirzijojev.

Vučić: Partnerstvo sa Uzbekistanom za nas ima strateški značaj

- Beograd danas ima veliku čast da bude domaćin predsedniku Uzbekistana, iskrenom prijatelju sa kojim delimo zajedničke ciljeve i viziju. Partnerstvo sa Uzbekistanom za nas ima strateški značaj, a sporazumi koje ćemo danas potpisati najbolji su dokaz zajedničke snage i jasnih planova za budućnost. Ova poseta predstavlja potvrdu iskrenog partnerstva i uzajamnog poštovanja naših zemalja i naroda, ali i zajedničke želje da dodatno osnažimo politički dijalog i svestranu saradnju. Razgovarali smo o unapređenju bilateralnih odnosa, jačanju privredne i ekonomske saradnje, privlačenju novih investicija, kao i o zajedničkim projektima u brojnim oblastima - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

Sastanak Vučića i Mirzijojeva

Nakon svečanog dočeka usledio je tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana.

Svečani doček ispred Palate Srbija

Mirzijojevu je priređen svečani doček, uz intoniranje himni dveju zemalja i počasni stroj Garde Vojske Srbije, a ispaljeni su i počasni plotuni.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Predsednika Uzbekistana dočekali su i ministri u Vladi Srbije Siniša Mali, Marko Đurić, Jagoda Lazarević, Dubravka Đedović Handanović, Aleksandra Sofronijević, Dragan Glamočić, Nikola Selaković, Milica Đurđević Stamenkovski, Sara Pavkov, Boris Bratina, Zoran Gajić, Nenad Popović.