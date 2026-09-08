SKANDAL! Fudbaler Crvene zvezde razapet zbog generala Ratka Mladića

BRUKA i sramota!

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Reprezentativac Slovenije i prvotimac Crvene zvezde, Timi Maks Elšnik, našao se na udaru i nezapamćenom medijskom linču u svojoj domovini! Tamošnja javnost i sportski mediji bukvalno su preko noći „razapeli“ svog sunarodnika, a razlog je činjenica da je Elšnik, baš kao i svi ostali akteri na terenu tokom 180. večitog derbija, ispoštovao zvanični minut ćutanja posvećen nedavno preminulom bivšem generalu Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću.

Vodeći sportski portali u Sloveniji, predvođeni medijem Ekipa, pokrenuli su pravu hajku protiv veziste crveno-belih. U tekstovima prepunim oštrih osuda, tamošnji novinari ističu da se Elšnik našao "u centru međunarodnog skandala". Slovencima je zasmetalo to što je njihov reprezentativac mirno stajao na centru terena Marakane, zagrljen sa svojim saigračima u tišini, dok je sa tribina odzvanjao pomen generalu, a navijači Crvene zvezde podizali transparente posvećene Mladiću.

Slovenački autori ipak konstatuju jednu činjenicu – Elšnik je bio nemoćan.

- Šta je tačno u tom trenutku mislio, možda će reći nekom drugom prilikom. Ipak, manje-više je jasno da mu, osim da stoički istrpi čin veličanja, nije ni preostajalo mnogo toga da uradi", piše portal Ekipa, praktično priznajući da fudbaler nije mogao da ruši zvanični protokol najveće utakmice u Srbiji.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Bes slovenačkih medija nije se zaustavio samo na Elšniku. Oni su za ovaj događaj direktno okrivili Fudbalski savez Srbije (FSS), tvrdeći da je krovna organizacija napravila nedopustiv propust jer je uopšte dozvolila da večiti derbi počne odavanjem počasti Ratku Mladiću, čoveku koji je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor.

Na udaru su se našli i fudbaleri Partizana koji su takođe mirno stajali na terenu, ali i televizija Arena Sport, zajedno sa kompletnom produkcijom, jer su ceo događaj uživo prenosili u etru.

Mediji iz Slovenije koriste ovu priliku da podsete srpsku javnost na rigorozne sankcije koje je evropska kuća fudbala već izrekla crveno-belima. Naime, pre samo nekoliko dana, UEFA je žestoko kaznila Crvenu zvezdu zbog ponašanja Delija na gostovanju Viktoriji u Plzenju.

Nakon vesti o smrti Ratka Mladića, navijači Zvezde su tada u Češkoj razvili transparent i skandirali njegovo ime, zbog čega je aktuelni šampion Srbije kažnjen sa 90.000 evra i čak dve utakmice bez prisustva svojih navijača na gostujućim terenima pod okriljem Evrope.

Slovenci oštro zaključuju da su srpski navijači sada otišli korak dalje, pomenuvši ogromnu koreografiju sa likom generala i poražavajuću poruku „Pravac Potočari“ koja je istaknuta ispod nje.

Podsetimo, bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić nedavno je preminuo, a od njega se na večni počinak ispratilo više od 150.000 ljudi. Sahranjen je u Beogradu, na Topčiderskom groblju, u porodičnoj grobnici pored svoje ćerke Ane.