Briž produbljuje agoniju Ason vile: Ekipa Unaja Emerija još nije postigla gol u novoj sezoni

Briž dočekuje Aston Vilu u prvom kolu ligaške faze Lige šampiona i pokušaće da iskoristi loš start sezone engleskog predstavnika.

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Belgijski šampion u evropsku sezonu ulazi sa mnogo više samopouzdanja, dok Vila na početku nove sezone traži izlaz iz rezultatske krize.

Briž je prošle sezone osvojio titulu u Belgiji, a ovo će mu biti rekordni 13. nastup u grupnoj, odnosno ligaškoj fazi Lige šampiona. U novu sezonu je ušao sa četiri pobede u prvih pet prvenstvenih utakmica, a na poslednja tri nastupa u elitnom takmičenju stigao je do nokaut faze. Posebno je ubedljiv na domaćem terenu u Evropi, gde je u poslednja 22 meča doživeo samo tri poraza, uz 13 pobeda i šest remija.

Aston Vila je, s druge strane, sezonu započela veoma loše. Posle osvajanja Lige Evrope prošlog maja, tim Unaja Emerija ostao je bez nekoliko važnih igrača, a u prva tri kola Premijer lige nije postigao nijedan gol. U ta tri meča Vila je uputila samo jedan šut u okvir gola. Ipak, evropska takmičenja su posebna priča za Emerijevu ekipu. Vila je izgubila samo tri od poslednjih 21 meča u grupnoj ili ligaškoj fazi evropskih takmičenja, uz 16 pobeda i dva remija.

Ova dva kluba su se već sastajala u Ligi šampiona, pretprošle sezone. Briž je kod kuće slavio 1:0, ali je Vila potom ubedljivo rešila dvomeč osmine finala u svoju korist, ukupnim rezultatom 6:1, pobedivši u Belgiji sa 3:1. Bila je to jedina pobeda Briža u poslednjih 17 duela sa engleskim klubovima, uz tri remija i čak 13 poraza.

Ipak, domaćin ima razloga za optimizam kada je reč o golovima. Poslednjih 15 utakmica Briža u Ligi šampiona završeno je sa više od 2,5 golova, dok je Vila u poslednjih 16 evropskih mečeva čak devet puta sačuvala mrežu.

Najveća opasnost po gol Vile biće Nikolo Tresoldi, koji je ove sezone već postigao četiri gola. Kod gostiju treba obratiti pažnju na Nikolasa Džeksona, koji je prošle sezone u Ligi šampiona za Bajern učestvovao u pet golova, uz tri pogotka i dve asistencije. Jedan od njegovih golova postigao je upravo protiv Briža.

Briž će verovatno biti bez Žoela Ordoneza, koji ove sezone još nije igrao, dok se Johan Manzambi približava povratku u tim Aston Vile.

Briž je u ovom trenutku u boljoj formi, ali evropsko iskustvo Emerijevog tima ne treba zanemariti. S obzirom na tradiciju ovih duela i činjenicu da su utakmice Briža u Ligi šampiona redovno efikasne, očekuje se otvoren meč.

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