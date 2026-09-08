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Juče smo prošli! Evo današnjih predloga iz ledenih dvorana

Немања Пејчић

08. 09. 2026. u 13:24

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.

Јуче смо прошли! Ево данашњих предлога из ледених дворана

BRUCE BENNETT / Getty images / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Hokej

16.00 Rubin Tjumen - AKM ukupno golova -4.5 (1.72)

17.30 Hamenlina - Ilves ukupno golova +4.5 (1.60)

18.30 Lokomotiva Jaroslav - Šangaj ukupno golova -5.5 (1.63)

Kvota: 4.49

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