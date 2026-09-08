SERU GIRASI JE UBICA VILJAREALA: Gvinejac je i ovu sezonu počeo efikasno

Borusija Dortmund ulazi kao favorit u duel sa Viljarealom posle dobrog početka sezone.

Noah Wedel / imago sportfotodienst / Profimedia

„Milioneri“ su u subotu savladali Hofenhajm sa 3:2, dok Viljareal ima samo dva boda posle četiri kola La lige.

Dortmund je već pokazao da mu Viljareal leži. Prošle sezone je u ligaškoj fazi Lige šampiona ubedljivo slavio sa 4:0, a Seru Girasi je bio dvostruki strelac. Napadač je i ove sezone nastavio u odličnom ritmu, pošto je postigao gol u obe dosadašnje utakmice u Bundesligi, pa će ponovo biti najveća opasnost po gol španskog tima.

Viljareal je, međutim, mnogo opasniji u napadu nego što njegovi rezultati sugerišu. Posle remija sa Rasingom iz Santandera i Atletikom iz Madrida (oba 2:2), usledili su porazi od Alavesa i Deportiva. Posebno je zabrinjavajući poslednji meč, u kojem je Viljareal kod kuće poražen od Deportiva sa 2:3.

Ipak, statistika očekivanih golova pokazuje da „žuta podmornica“ stvara veliki broj prilika. U prva četiri kola La Lige ima 7,2 očekivana gola, što je treći najbolji učinak u prvenstvu, iza Real Madrida i Barselone. Zbog toga gosti imaju potencijal da ugroze Dortmund, iako im odbrana trenutno predstavlja veliki problem.

Ni Dortmund nije bez slabosti u defanzivi. Prošle sezone je primio gol u osam od deset utakmica u Ligi šampiona, a i protiv Hofenhajma je dozvolio dva pogotka. Zbog toga bi domaćin trebalo da traži put do pobede pre svega kroz snažan napad, dok Viljareal ima dovoljno ofanzivnog kvaliteta da doprinese efikasnom meču.

Girasi je već pokazao da ume da bude nerešiva enigma za Viljareal (kvota da će postići gol na ovom meču je oko 1,80), a uz formu Dortmunda i probleme gostiju u odbrani, nemački tim ima dobru priliku da ponovi prošlogodišnji uspeh.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,85)

Vredi pokušati: 1&GG (kvota 2,87)