OD MANJE OD 100 LJUDI NAPRAVIO 10.000! Kojot posle blokaderskog skupa pričao o piću, pa se noću snimao na groblju

BLOKADERSKI muzičar Nemanja Kojić Kojot uspeo je da posle sinoćnjeg skupa u Novom Sadu napravi snimak koji je čak i njegove političke poruke bacio u drugi plan. Pošto se vratio kući, gde ga je supruga pitala „što si pio“, Kojot je nastavio noć ispred groblja u Starim Banovcima, odakle se snimao za društvene mreže i objašnjavao zašto je pio.

Foto: Printskrin

Da je u blokaderskim redovima odavno zavladalo pravilo da svako ko se dočepa mikrofona ili kamere preko noći umisli da je politički faktor, pokazao je i muzičar Nemanja Kojić Kojot.

Kojot je sinoć nastupao na skupu blokadera u Novom Sadu, organizovanom nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao dolazak u taj grad kako bi se izbegli sukobi i krvoproliće koje su blokaderi najavljivali.

Muzičar je, međutim, imao razloga za „slavlje“, pa je u svom kasnijem obraćanju predsednika Srbije nazivao pogrdnim imenom i hvalio se nastupom pred navodnih 10.000 ljudi.

Samo jedan problem – 10.000 ljudi nije bilo. Nije bilo ni 1.000. Snimci pokazuju da ih nije bilo ni 100.

Ali kada već treba predstaviti sebe kao važnog aktera velike blokaderske pobede, nekoliko desetina očigledno ne zvuči dovoljno dobro.

„Što si pio?!“

A onda priča dobija potpuno drugi tok.

Kojot se, kako sam priznaje, posle nastupa vratio kući, gde ga je supruga dočekala pitanjem:

– Što si pio?!

Umesto da odgovor na to pitanje ostane stvar njihove kuće, muzičar je rešio da svoju porodičnu intimu podeli sa javnošću.

– Što sam pio? – ponavlja Kojot pred kamerom, pa kao odgovor navodi upravo svoj nastup, binu i navodnih „10.000 ljudi“.

Drugim rečima, nekoliko desetina blokadera pretvorio je u 10.000, a sopstveni nastup pred njima u događaj koji bi, valjda, trebalo da objasni i zašto je pio.

I taman kada bi čovek pomislio da bizarnije ne može – može.

Posle svega se snimao na groblju

Kojot je noć nastavio ispred groblja u Starim Banovcima, odakle je uključio kameru i nastavio svoje obraćanje.

Čovek koji je samo nekoliko trenutaka ranije pričao kako ga je supruga pitala „što si pio“, sada se usred noći snima na groblju i deli političke lekcije.

Nije zato ni čudo što su građani na društvenim mrežama njegove političke poruke potpuno zanemarili i počeli da se pitaju šta zapravo gledaju.

„Čega se pametan stidi, budala se ponosi!“, napisao je jedan korisnik.

„Ima takav mentalni sklop da mora da podeli svoju porodičnu intimu“, glasio je drugi komentar.

Jedna korisnica kratko je poručila:

„Među blokaderima nema normalnih.“

Posebno su se nizali komentari na činjenicu da se Kojot usred noći šeta i snima na groblju.

„Ko da je grobaru pobegao sa lopate“, napisala je jedna korisnica.

Drugi korisnik osvrnuo se na njegovu potrebu da deli lekcije državi:

„Upropastio sopstveni život i živote članova svoje porodice, ali bi državu da ispravi na pravi put!“

A možda najpreciznije pitanje postavio je jedan od korisnika koji je, komentarišući Kojotovu priču o supruzi, napisao:

„A realno, brate, kako može da joj smeta što je popio koju? Kako joj ne smeta što se drogira?“

Svako umislio da je bitan

I tako smo od navodne velike blokaderske pobede u Novom Sadu stigli do čoveka koji je od manje od 100 ljudi napravio 10.000, vratio se kući, dobio od žene pitanje „što si pio“, a zatim završio noć snimajući se na groblju.

Ali bi da se pita o Srbiji.

U tome možda i jeste najbolja slika blokaderskog cirkusa kojem svedočimo mesecima – svako je umislio da je bitan, svako bi da uređuje državu, svako drži lekcije ostatku Srbije, a sopstveno ponašanje kao da više niko ni ne vidi.

Kojot je želeo da se pohvali kako je bio na bini i slavio što Vučić nije došao u Novi Sad.

Na kraju je od čitave njegove političke tirade ostalo samo jedno pitanje koje mu postavljaju ljudi na mrežama:

Što se, čoveče, posle svega toga usred noći snimaš na groblju?

(24sedam)