Politika

Dečak pitao predsednika da uradi terene, Vučić mu ispunio želju

V.N.

21. 08. 2026. u 12:48

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PREDSEDNIK Vučić pokazao je da misli i na naše najmlađe.

Дечак питао председника да уради терене, Вучић му испунио жељу

Foto: Printskrin


Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispunio je obećanje dato i pokrenuo hitnu izgradnju i rekonstrukciju sportskih terena.
 

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