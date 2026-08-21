PREDRAG JOKANOVIĆ: Žil što pre na tiket
* Bivši trener Nasionala, tipuje dve najkvalitetnije lige Portugalije
PORTUGALIJA 1
Maritimo - Akademiko V. 1
Estoril - Rio Ave 1X
SPORTING – ALVERKA 1
Gimaraeš – Nasional 1
S. Klara – Famalikao X2
PORTO – AROUKA 1
ŽIL VISENTE - KASA PIJA 1
PORTUGAL 2
Benfika B – Portimonense 1X
Tondela - Akademika 1X
Leišoeš – Leirija 1X
Vizela – Amarante 1
Lusitanija – Torense X2
Šaveš – AVS 1X
Penafiel - Sporting B 1X
Farense – Felžeiraš 1
Feirense - Porto B 1X
Posle dva kola, Arouka je na čelu tabele, ima šest bodova kao Porto i Maritimo, ali bolju gol-razliku. Sada Porto dočekuje Arouku, to je kec, ali je mala kvota. Trećeplasirani Maritimo dočekuje Akademiku Koimbru, i to mi je takođe kec.
Žil Visente bi trebalo u ponedeljak da pobedi Kasa Piu, a to kladioničarima predlažem da odigraju ranije, jer tu će smanjiti kvotu. Benfika ih je u u gostima pobedila sa čak 7:0.
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