PREDRAG JOKANOVIĆ: Žil što pre na tiket

* Bivši trener Nasionala, tipuje dve najkvalitetnije lige Portugalije

Tanjug/AP Photo/Luis Vieira

PORTUGALIJA 1

Maritimo - Akademiko V. 1

Estoril - Rio Ave 1X

SPORTING – ALVERKA 1

Gimaraeš – Nasional 1

S. Klara – Famalikao X2

PORTO – AROUKA 1

ŽIL VISENTE - KASA PIJA 1

PORTUGAL 2

Benfika B – Portimonense 1X

Tondela - Akademika 1X

Leišoeš – Leirija 1X

Vizela – Amarante 1

Lusitanija – Torense X2

Šaveš – AVS 1X

Penafiel - Sporting B 1X

Farense – Felžeiraš 1

Feirense - Porto B 1X

Posle dva kola, Arouka je na čelu tabele, ima šest bodova kao Porto i Maritimo, ali bolju gol-razliku. Sada Porto dočekuje Arouku, to je kec, ali je mala kvota. Trećeplasirani Maritimo dočekuje Akademiku Koimbru, i to mi je takođe kec.

Žil Visente bi trebalo u ponedeljak da pobedi Kasa Piu, a to kladioničarima predlažem da odigraju ranije, jer tu će smanjiti kvotu. Benfika ih je u u gostima pobedila sa čak 7:0.