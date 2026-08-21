Politika

STEVANDIĆ: "Odbrana države ne traži samo pamet već i odlučnost"

V.N.

21. 08. 2026. u 12:42

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PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da odbrana države ne traži samo pamet već i odlučnost.

СТЕВАНДИЋ: Одбрана државе не тражи само памет већ и одлучност

Foto: D. Gavrić

 - Argumenti često budu potpuno ignorisani a sistematskom kampanjom sukoba i podjela i najuspješnija društva mogu propasti. Pamet vrijedi samo ako se na vrijeme upotrebi. Odbrana države ne traži samo pamet već i odlučnost. Kajanje neće vratiti vrijeme i neće popraviti štetu! - napisao je Stevandić.

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