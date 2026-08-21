"SPREMAN SAM DA UMREM ZA MURINJA!" Novo pojačanje Real Madrida o treneru, novom klubu...
Jedno od najnovijih pojačanja madridskog Reala, Jan Diomande, otkrio je da je spreman da "pogine" na terenu ove sezone i da je uzbuđen zbog saradnje sa Žoze Murinjom.
"Kraljevski" klub je ovaj transfer koštao 140.000.000 evra, što je najveći posao u istoriji madridskog velikana.
"Bilo je kao san jer nema većeg kluba. Od trenutka kad sam saznao, nisam mogao da spavam", rekao je Diomande i dodao:
"Bio sam iznenađen jer je Murinjo govorio francuski. Murinjo je ustajao u 5 ujutru da razgovara sa mnom. To znači da sam im važan. Kada vas Madrid pozove, ne možete reći 'ne', pa sam rekao: 'Ako me žele, biću tu'".
Spreman je sve da pruži Realu nakon što je došao iz Lajpciga.
"Rekao sam mu: 'Srećan sam što radim sa tobom jer si najbolji'. Mnogo toga mogu da naučim od njega, on je pravi trener za nastavak mog razvoja. Spreman sam da umrem za njega", rekao je Diomande.
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