Politika

LEKCIJA ZA NVO HIDRU! Brnabićeva rasturila CRTU i Nedeljkova: "Pa ni vi ne verujete u sopstvena istraživanja"

V.N.

21. 08. 2026. u 12:01

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PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić očitala je bukvicu Raši Nedeljkovu i NVO CRTA koji prethodnih dana govore o izbornim uslovima.

ЛЕКЦИЈА ЗА НВО ХИДРУ! Брнабићева растурила ЦРТУ и Недељкова: Па ни ви не верујете у сопствена истраживања

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

 - Vi, CRTA, ste uspeli da se profilišete kao organizacija apsolutno neopterećena moralnim načelima i bilo kakvom odgovornošću. Pravite spikove i time targetirate ljude, obmanjujete narod o zvučnim topovima i vorteksima, objavljujete istraživanja prema kojima tzv. studentska lista sigurno pobeđuje na izborima sa 44,9% glasova, dok bi za SNS glasalo, prema vašim istraživanjima, 35,7% građana, sasvim otvoreno i direktno podržavate one koji mesecima viču „Kukavice, raspiši izbore“! I onda, kada jedina nadležna institucija za raspisivanje izbora, predsednik Republike Aleksandar Vučić @avucic raspiše izbore, onda ga optužujete što to radi „bez jasnih kriterijuma i neopterećen obrazloženjima“?!? Pa ni vi ne verujete vašim istraživanjima, jer da verujete, sada biste slavili, a ne biste kukali kako je „tajming izbora u korist vlasti“! Ima predsednik Vučić jasan kriterijum za raspisivanje izbora – tražili ste, omogućio vam je. Video je vaše istraživanje prema kome njemu niko ne veruje, niko ga ne podržava, svi su nesrećni, i svi ti isti plaču od sreće kad vide blokadere. Kad je sve to video, nije bežao od izbora, kako ste najavljivali, već je dao tačan datum kad će biti, da vas ne iznenadi, da se spremite, kad već pobeđujete sigurno. Slavite, nemojte da kukate. Verujte makar vi sami u vaša istraživanja - napisala je Brnabić na platformi X.

 

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