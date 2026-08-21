BOŠKO OROVIĆ: Vasteras izgleda dobro
Bivši trener Ustiktensa, tipuje prvu i drugu ligu Švedske
ŠVEDSKA 1
Sirijus – Heken 12
Ergrite – Halmštad 12
Bromapojkarna – Degerforš 1X
Geteborg – Elfsborg 12
VASTERAS – KALMAR 1
Hamarbi – GAIS 1X
Malme – Đurgarden 12
ŠVEDSKA 2
Odevold – Helsingborg 1X
Brage – Nordik j. 12
Norbi – Sandviken 2
Varnamo – Landskrona 12
Estersund – Ljungskile 1
Norčeping – Falkenberg 1X
Erebro – Varberg 2
Ester – Sundsval 1
Heken bi mogao da izgubi, ali i da lagano pobedi Sirijus, koji je trenutno prvi, ali u Švedskoj se čudan fudbal igra. Odličnog trenera ima Sirijus, međutim, Heken ima mnogo više para. To je kec ili dvojka. Vasteras mi izgleda dobro, i mogao bi do sva tri boda protiv Kalmara.
U drugoj ligi, najbolji tim ima Norčeping, koji bi trebalo da se vrati u prvu ligu. Ipak, nisam siguran da će sada uzeti sva tri boda.
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