BOŠKO OROVIĆ: Vasteras izgleda dobro

Bivši trener Ustiktensa, tipuje prvu i drugu ligu Švedske

Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

ŠVEDSKA 1

Sirijus – Heken 12

Ergrite – Halmštad 12

Bromapojkarna – Degerforš 1X

Geteborg – Elfsborg 12

VASTERAS – KALMAR 1

Hamarbi – GAIS 1X

Malme – Đurgarden 12

ŠVEDSKA 2

Odevold – Helsingborg 1X

Brage – Nordik j. 12

Norbi – Sandviken 2

Varnamo – Landskrona 12

Estersund – Ljungskile 1

Norčeping – Falkenberg 1X

Erebro – Varberg 2

Ester – Sundsval 1

Heken bi mogao da izgubi, ali i da lagano pobedi Sirijus, koji je trenutno prvi, ali u Švedskoj se čudan fudbal igra. Odličnog trenera ima Sirijus, međutim, Heken ima mnogo više para. To je kec ili dvojka. Vasteras mi izgleda dobro, i mogao bi do sva tri boda protiv Kalmara.

U drugoj ligi, najbolji tim ima Norčeping, koji bi trebalo da se vrati u prvu ligu. Ipak, nisam siguran da će sada uzeti sva tri boda.