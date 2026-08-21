DRŽAVA ĆE PRONAĆI NAČIN DA VAM DODATNO POMOGNE! Vučić u Koceljevi: Srećan sam što sam danas ovde i što vidim koliko dobro radite
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je kompaniju „Z.A. Fruit“ u Koceljevi.
Snimak obilaska podeljen je putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:
"Ovo je jedna od najvećih hladnjača u Srbiji, ali i jedan od najvećih sistema za otkup i preradu voća i povrća u našoj zemlji. Posebno mi je drago što ovde radi veliki broj žena, koje svojim znanjem, trudom i odgovornošću doprinose uspehu kompanije. Srećan sam što sam danas ovde i što vidim koliko dobro radite. Želim vam da nastavite da se razvijate, ulažete u proizvodnju i otkupljujete još više malina, kupina i drugog domaćeg voća.
Savremene mašine i oprema od presudnog su značaja za dalji napredak, veću proizvodnju i konkurentnost na domaćem i stranom tržištu. Država će pronaći način da vam dodatno pomogne, jer želimo da nastavite da rastete, zapošljavate ljude i doprinosite razvoju čitavog kraja.
Hvala vam što čuvate svoje preduzeće, brinete o selu i ostajete da živite i radite ovde. Nije lako opstati i razvijati proizvodnju, ali se upravo na ovakvim mestima vidi koliko Srbija može da postigne kada ima vredne i odgovorne ljude.
Nastavićemo da ulažemo u puteve, vodosnabdevanje i drugu infrastrukturu, jer moramo da učinimo sve kako bi ljudi koji ovde žive mogli da ostanu na svojim ognjištima, pristojno žive od svog rada i grade sigurnu budućnost za svoju decu", poručio je Vučić.
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