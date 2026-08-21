Tip fudbal

CRVENI FIKSEVI: Bregenc favorit u okršaju sa B timom Šturma

Ж. Урошевић

21. 08. 2026. u 10:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Nautiko izgubio kompas

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Брегенц фаворит у окршају са Б тимом Штурма

Foto: Depositphotos / Syda_Productions

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Krouli (Engl. Liga 1) 2 Ročdejl - Krouli 1  (kvota: 1.95)

Nautiko (Brazil 2) 2 Sao Bernardo - Nautiko 1   (1.90)

Kejbar K. (Iran) 2 Kejbar K. - Pejkan   2    -

Himnasija (Argentina) 2 Himnasija LP - Himnasija M. X2    (2.00)

Šturm B (Austrija 2) 2 Bregenc - Šturm B 1    (2.00)

Zigen (Nemačka RZ) 2 Zigen - M`gladbah B 2    (1.75)

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U PULI UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA MINIRANJE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)

U PULI UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA MINIRANjE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)