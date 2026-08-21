CRVENI FIKSEVI: Bregenc favorit u okršaju sa B timom Šturma
* Nautiko izgubio kompas
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Krouli (Engl. Liga 1) 2 Ročdejl - Krouli 1 (kvota: 1.95)
Nautiko (Brazil 2) 2 Sao Bernardo - Nautiko 1 (1.90)
Kejbar K. (Iran) 2 Kejbar K. - Pejkan 2 -
Himnasija (Argentina) 2 Himnasija LP - Himnasija M. X2 (2.00)
Šturm B (Austrija 2) 2 Bregenc - Šturm B 1 (2.00)
Zigen (Nemačka RZ) 2 Zigen - M`gladbah B 2 (1.75)
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
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