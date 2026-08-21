BRNABIĆ RASTURILA BLOKADERE: Ješićevo pismo Mađaru OK, pismo ministra skandal - to je izvrgavanje ruglu čitave Srbije!
PREDSEDNICA Skupštine Srbije gostovala je u Jutarnjem programu na TV Pink, gde je izjavila da u blokaderskim medijima postoji crna lista ljudi koji ne smeju da se pozivaju
"Ali za to nikad nismo čuli da se izjasnila Maja Sever, koja se već sad izjasnila oko otvorenog pisma ministra Borisa Bratine. Zamislite, ministar je napisao pismo vlasnicima, novim vlasnicima tih medija, koje je zamolio da se ti mediji koji rade u Srbiji, čiji se program pravi u Srbiji, da se registruju u Srbiji. Zamislite, stvarno stravično. Kakav greh", kaže ona.
Brnabić dodaje da je ministar u Vladi Republike Srbije zamolio medije koji rade u Srbiji da se registruju u Srbiji kako bi mogli da potpadnu i pod naše zakonodavstvo, a koje je u ovom trenutku, u medijskoj sferi, u potpunosti usaglašeno sa evropskim zakonodavstvom.
"OK je, na primer, da Goran Ješić piše mađarskom premijeru da kaže da mađarski premijer utiče na vlasnike medija, i to je potpuno primereno. Ali da ministar u Vladi Republike Srbije ne sme da piše vlasniku medija i da zamoli da se registruju u Srbiji, u skladu sa zakonom i najboljom svetskom praksom? Ti mediji se prave u Srbiji. To izvrgavanje ruglu čitave Srbije i svih naših građana time da su oni "luksemburški mediji", ukazala je Brnabić.
"Luksemburški REM im je rekao da još nisu preuzeti, kaže. Luksemburški REM? Pa nisu još preuzeti, pa ne može da ih smeni. Je l' oni žive u Luksemburgu?", pitao je voditelj Predrag Sarapa.
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