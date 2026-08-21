IVAN KECOJEVIĆ: Đirona i Ovijedo dva puta ne greše
* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje Španiju 2
MOJ TIP
petak,
KORDOBA - ĐIRONA 2
subota,
OVIJEDO - LEGANES 1
Albasete - Sosijedad B 3+
Seuta - Las Palmas X2
Eldense - Kadiz 0-2
nedelja,
Eibar - Valjadolid 0-2
Kasteljon - Sabadel 3+
Hihon - Burgos X2
Tenerife - Almerija 0-2
ponedeljak,
Selta B - Andora X2
Granada - Majorka X2
Đirona će se potruditi da Kordobu napusti slavljenički, jer je na premijeri protiv Leganesa ostala bez bodova, iako ih je zaslužila po prikazanoj igri.
Ovijedo po napuštanju elite, prvi meč na svom stadionu nije uspeo da pobedi. U narednom sa Leganesom ne bi smeo da omane, jer za razliku od domaćina, gosti nemaju velike ambicije.
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