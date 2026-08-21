IVAN KECOJEVIĆ: Đirona i Ovijedo dva puta ne greše

* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje Španiju 2

Lobeca/Felix Schlikis / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

petak,

KORDOBA - ĐIRONA 2

subota,

OVIJEDO - LEGANES 1

Albasete - Sosijedad B 3+

Seuta - Las Palmas X2

Eldense - Kadiz 0-2

nedelja,

Eibar - Valjadolid 0-2

Kasteljon - Sabadel 3+

Hihon - Burgos X2

Tenerife - Almerija 0-2

ponedeljak,

Selta B - Andora X2

Granada - Majorka X2

Đirona će se potruditi da Kordobu napusti slavljenički, jer je na premijeri protiv Leganesa ostala bez bodova, iako ih je zaslužila po prikazanoj igri.

Ovijedo po napuštanju elite, prvi meč na svom stadionu nije uspeo da pobedi. U narednom sa Leganesom ne bi smeo da omane, jer za razliku od domaćina, gosti nemaju velike ambicije.