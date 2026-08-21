PAKAO VELODROMA! Gosti stižu kao žrtveno jagnje, ovo je jednosmerna ulica
Vreme je za spektakl na Velodromu!
Večeras od 20 časova i 45 minuta, Olimpik iz Marseja i Strazbur otvaraju novo kolo francuske Lige 1. Ako je suditi po tradiciji, formi i stanju u taborima obe ekipe, večeras nas čeka jednosmerna ulica i festival golova u mreži gostiju.
Marsej na svom užarenom terenu retko prašta, a tradicija je apsolutno na njihovoj strani. U dosadašnjim međusobnim duelima, Olimpik je slavio čak 12 puta, dok je Strazbur uspeo da iščupa samo tri pobede. Prošle sezone na ovom istom mestu domaćin je rutinski slavio sa 2:1, a večeras sve miriše na još ubedljiviji trijumf.
Sa druge strane, Strazbur u Lučku varoš stiže u katastrofalnom raspoloženju. Ekipa iza sebe ima horor predsezonu u kojoj su upisali čak šest poraza na sedam pripremnih utakmica. Defanzivna linija gostiju deluje potpuno razbijeno, što je jasan znak za alarm pred duel sa motivisanim napadom Marseja koji u proseku beleži skoro dva gola po meču.
Bukmejkeri opravdano guraju Marsej u ulogu apsolutnog favorita, pa ćemo i mi to uraditi
NAŠ TIP: 1 (1.80)
Preporučujemo
TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"
20. 08. 2026. u 13:40
DOJAVA KOJA SE ČEKALA! Turci spremili pakao za Ferencvaroš
20. 08. 2026. u 11:42
POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
20. 08. 2026. u 11:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
RONALDO ŠOKIRAO PLANETU! Portugalac završava karijeru, evo i kada!
Navijači jednog od najboljeg fudbalera u istoriji ostali u neverici.
16. 08. 2026. u 17:35
Komentari (0)