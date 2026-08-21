PAKAO VELODROMA! Gosti stižu kao žrtveno jagnje, ovo je jednosmerna ulica

Vreme je za spektakl na Velodromu!

adrien pittore / Sipa Press / Profimedia

Večeras od 20 časova i 45 minuta, Olimpik iz Marseja i Strazbur otvaraju novo kolo francuske Lige 1. Ako je suditi po tradiciji, formi i stanju u taborima obe ekipe, večeras nas čeka jednosmerna ulica i festival golova u mreži gostiju.

Marsej na svom užarenom terenu retko prašta, a tradicija je apsolutno na njihovoj strani. U dosadašnjim međusobnim duelima, Olimpik je slavio čak 12 puta, dok je Strazbur uspeo da iščupa samo tri pobede. Prošle sezone na ovom istom mestu domaćin je rutinski slavio sa 2:1, a večeras sve miriše na još ubedljiviji trijumf.

Sa druge strane, Strazbur u Lučku varoš stiže u katastrofalnom raspoloženju. Ekipa iza sebe ima horor predsezonu u kojoj su upisali čak šest poraza na sedam pripremnih utakmica. Defanzivna linija gostiju deluje potpuno razbijeno, što je jasan znak za alarm pred duel sa motivisanim napadom Marseja koji u proseku beleži skoro dva gola po meču.

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