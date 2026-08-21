Fudbal

TRESE SE MARAKANA! Evo šta je trener Crvene zvezde uradio u svlačionici odmah nakon pobede protiv Plzenja (VIDEO)

М.П.

21. 08. 2026. u 11:06

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Dan posle ubedljive pobede nad Viktorijom, crveno-beli su na društvenim mrežama podelili sa navijačima zanimljiv sadržaj.

ТРЕСЕ СЕ МАРАКАНА! Ево шта је тренер Црвене звезде урадио у свлачионици одмах након победе против Плзења (ВИДЕО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Mogli smo da čujemo i vidimo prvi pobednički govor Alberta Rijere pred igračima u svlačionici, koji je završen sa "bravo" i glasnim aplauzom svih prisutnih.

- Nisam navikao da budem u svlačionici, ovo je prostor igrača. Vi ste glavni, u redu? Ja sam ovde da vam pomognem, da vam olakšam život. Što se tiče utakmice, jer sutra nije dan za izveštaj. Izveštaj je uvek dva dana kasnije U redu, ali ćemo razgovarati zbog rezultata zaslužili ste nakon razočaranja, ali zaslužili ste i da budete srećni jer... igrač koji je srećan, to je zver, igrač u lošem raspoloženju, igrač koji nije, to je drugačije, okej? Verujte mi, ovo je najvažnije. Igrač koji ima vaš talenat, vatru, sve što želite, šut, dribling, to je vaše. Ali sa raspoloženjem, sa ovom energijom sa kojom igrate - rekao je Rijera.

Ima još puno posla pred ovim timom.

- Samo želim da kažem jednu stvar. Čestitam na rezultatu, ali smo i dalje daleko od tima koji želimo. Vera. Ovaj tim će biti čudovište. Kad budemo 100% spremni, sa konceptom koji pratimo, bićemo čudovišta.

Zvezda u Plzenj ide kao da je u Beogradu bilo 0:0.

- I još jedna stvar koju želim da kažem, 0:0. Sledeće nedelje idemo tamo. Nikad se neću pripremati za utakmicu, čekajući. Ne znam kako da se pripremim. Žao mi je, ali ne znam. Tako da ćemo ići tamo sa 0:0 i igraćemo na isti način. Da postignemo prvi gol, posle prvog gola drugi, posle drugog treći. To je to. I ne zaboravite šta sam od vas tražio na poluvremenu. Moj tim kad je umoran, vi ste umorni, želite da se odmorite sa loptom, a ne da se povlačite. Moj tim se ne povlači, moj tim ima karakter da se brani napadajući. Vi ste umorni, govorim vam, uzmite loptu, dodajte i naterajte protivnika da trči. Evo ova dva pravila. Za ostalo... Taj aplauz je za vas. Bravo - istakao je Rijera.

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