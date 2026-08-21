CEO REGION U ŠOKU! Poznati Srbin ukrao verenu Hrvaticu, a sada im se desilo ovo

Ljubavna priča koja je privukla pažnju regiona dobila je sada svoj nastavak.

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Hrvatska džudistkinja i osvajačica zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, Barbara Matić (sada Đinović), rodila je devojčicu kojoj su ona i njen suprug, srpski džudista i međunarodni sudija Filip Đinović, dali ime Luna. Poznata sportistkinja iz Splita time je započela novo i najvažnije životno poglavlje, koje joj je bitnije od veličanstvene sportske karijere.

Kako piše "Stori.hr", par do samog porođaja nije želeo da sazna pol bebe. Iako su u jednom trenutku mislili da informaciju zadrže samo za sebe, na kraju su odlučili da to bude potpuno iznenađenje za sve, pa i za njih same.

- Ne želimo da saznamo, neka bude iznenađenje. U početku smo mislili da bi možda bilo dobro da mi znamo, ali da nikome ne govorimo. Na kraju smo odlučili da nećemo ni mi znati", izjavila je Barbara nekoliko meseci pre porođaja.

Ipak, imena su smislili unapred – plan je bio da se dečak zove Luka, dok je devojčica dobila ime Luna. Odluka o skrivanju pola pomogla joj je, kako se ranije šalila, da ne pretera sa kupovinom bebeće garderobe pre vremena.

Ljubavna priča Barbare i Filipa već duže vreme privlači pažnju javnosti i u Srbiji i u Hrvatskoj. Pre nego što su stupili u emotivnu vezu, njih dvoje su se poznavali godinama kroz sport. Nakon što je Barbara okončala svoju prethodnu šestogodišnju vezu, njena romansa sa Filipom brzo je dobila regionalnu popularnost.

- U srećnoj sam životnoj fazi, zadovoljna sam i srećna", kratko je tada poručila Splićanka. Par je ubrzo krunisao svoju vezu brakom, a Filip se zbog ljubavi preselio u Hrvatsku. Osim o njihovom privatnom životu, mediji su neretko pisali i o Barbarinim odlascima na koncerte Marka Perkovića Tompsona, uz opaske u pojedinim medijima da joj suprug iz Srbije "nije zabranio" izbor muzike.

Barbara Matić je u džudo svetu ostvarila gotovo sve što se može poželeti. Pored istorijskog olimpijskog zlata u Parizu (kategorija do 70 kg), u svojoj bogatoj riznici ima dve zlatne i jednu bronzanu medalju sa Svetskog prvenstva i jedno zlato i četiri bronzana odličja sa Evropskog prvenstva.

Takođe, bila je višestruka svetska i evropska šampionka u juniorskoj konkurenciji.

