Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

15. 08. 2026. u 09:22

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Subota

19.30 Alaves - Hetafe X (2.80)

21.00 Čukarički - OFK Beograd X (3.30)

Kvota: 9.24

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