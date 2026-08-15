NESLAVAN DEBI ZA SALAHA U TURSKOJ: Egipćanin propustio dve velike šanse, Trabzon kiksnuo

Nova era Trabzona sa Mohamedom Salahom u klubu počela je remijem na gostovanju Kasimpaši (1:1).

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Gosti su poveli sa 1:0 u završnici prvog poluvremena, da bi nakon 10-ak minuta nastavka domaćin iz penala došao do izjednačenja.

Odmah nakon izjednačenja ušao je Salah u igru kako bi doneo tri boda Trabzonu, ali se to nije desilo. Egipćanin je promašio dve velike šanse, prvu u 66. minutu a drugu 10 minuta kasnije.