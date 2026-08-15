GROBARI SE RADUJU! Debakl Hetafea na početku španskog prvenstva
Fudbaleri Hetafea, protivnici Partizana u plej-ofu Lige konferencija, deklasirani su na gostovanju Alavesu rezultatom 3:0 na startu španskog šampionata.
Hetafe je na gostovanju u Vitoriji od 42. minuta igrao sa desetoricom, pošto je Kiko Femenija dobio direktan crveni karton posle izuzetno opasnog starta, što je domaćin umeo da iskoristi na najbolji mogući način.
Alaves je poveo u 73. minutu, rezervista Marijano Dijaz je bio asistent, a Nahuel Tenalja strelac.
Dijaz je zatim u 90+2. minutu prelepim golom sa ivice šesnaesterca povećao na 2:0. Reprezentativcu Dominikanske Republike bio je to prvi takmičarski gol u klupskom fudbalu posle posle četiri godine i tri meseca. Rezervista Mikel Rodrigez je postavio konačan rezultat golom u 90+4. minutu.
Hetafe će u četvrtak od 21 čas ugostiti Partizan u prvom meču plej-ofa Lige konferencija, revanš je 27. avgusta u Beogradu. Između ta dva meča dočekaće Rasing u drugom kolu La lige.
Preporučujemo
TIRANTE ŠOKIRAO ĐOKOVIĆA! Argentinac nakon preokreta slavio protiv Novaka u Sinsinatiju
15. 08. 2026. u 23:01
NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva
15. 08. 2026. u 22:11
KRAJ ZA KECMANOVIĆA: Italijan prejak za srpskog tenisera na mastersu u Sinsinatiju
15. 08. 2026. u 21:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
PRIPREMA ZA PARTIZAN: Hetafe na teškom gostovanju u Baskiji započinje La ligu
Nova sezona La Lige počinje u subotu uveče na stadionu "Mendizoroca" (19.30), gde će Alaves dočekati Hetafe. Domaćin je prošle sezone završio na 14. mestu, samo bod iznad opasne zone, dok je Getafe zauzeo sedmu poziciju i izborio mesto u plej-ofu Lige konferencije. Oba tima žele dobar početak, ali će njihovi ciljevi biti različiti.
15. 08. 2026. u 07:00
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)