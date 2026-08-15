GROBARI SE RADUJU! Debakl Hetafea na početku španskog prvenstva

Fudbaleri Hetafea, protivnici Partizana u plej-ofu Lige konferencija, deklasirani su na gostovanju Alavesu rezultatom 3:0 na startu španskog šampionata.

foto: Ricardo Larreina / Zuma Press / Profimedia

Hetafe je na gostovanju u Vitoriji od 42. minuta igrao sa desetoricom, pošto je Kiko Femenija dobio direktan crveni karton posle izuzetno opasnog starta, što je domaćin umeo da iskoristi na najbolji mogući način.

Alaves je poveo u 73. minutu, rezervista Marijano Dijaz je bio asistent, a Nahuel Tenalja strelac.

Dijaz je zatim u 90+2. minutu prelepim golom sa ivice šesnaesterca povećao na 2:0. Reprezentativcu Dominikanske Republike bio je to prvi takmičarski gol u klupskom fudbalu posle posle četiri godine i tri meseca. Rezervista Mikel Rodrigez je postavio konačan rezultat golom u 90+4. minutu.

Hetafe će u četvrtak od 21 čas ugostiti Partizan u prvom meču plej-ofa Lige konferencija, revanš je 27. avgusta u Beogradu. Između ta dva meča dočekaće Rasing u drugom kolu La lige.



