Fudbal

VELIKI POSAO INTERA! Doveli jednog od najboljih fudbalera Engleske na nedavno završenom Svetskom prvenstvu

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 19:55

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Engleski fudbaler Đed Spens prešao je iz Totenhema u Inter, saopštili su danas klubovi.

ВЕЛИКИ ПОСАО ИНТЕРА! Довели једног од најбољих фудбалера Енглеске на недавно завршеном Светском првенству

FOTO: Tanjug/AP/Lynne Sladky

Kako je saopštio Inter, 26-godišnji engleski reprezentativac je potpisao ugovor do juna 2031. godine.

Engleski i italijanski mediji su preneli da je cena trasfera 35 miliona evra. 

 

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