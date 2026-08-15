VELIKI POSAO INTERA! Doveli jednog od najboljih fudbalera Engleske na nedavno završenom Svetskom prvenstvu
Engleski fudbaler Đed Spens prešao je iz Totenhema u Inter, saopštili su danas klubovi.
Kako je saopštio Inter, 26-godišnji engleski reprezentativac je potpisao ugovor do juna 2031. godine.
Engleski i italijanski mediji su preneli da je cena trasfera 35 miliona evra.
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