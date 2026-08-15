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LJUBAV PUBLIKE KAO NAJLEPŠI ODGOVOR: Hiljade ljudi ovacijama dočekale Viki Miljković u Požegi

Д. Цакић

15. 08. 2026. u 21:46

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TRG u Požegi bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a folk zvezda Violeta Viki Miljković dočekana je gromoglasnim aplauzima i ovacijama.

ЉУБАВ ПУБЛИКЕ КАО НАЈЛЕПШИ ОДГОВОР: Хиљаде људи овацијама дочекале Вики Миљковић у Пожеги

Foto: Novosti

Hiljade ljudi pevale su sa njom najveće hitove, dok je pevačica posle koncerta više od sat vremena pozirala i družila se sa fanovima.

Posebnu emociju večeri donela je humanitarna akcija za Valentinu Marinović, za čije je lečenje Viki ranije izdvojila 300 hiljada dinara iz sopstvenih sredstava.

Na koncertu je postavljena i kutija za prikupljanje pomoći, čime je veče dobilo dodatnu humanitarnu dimenziju.

Atmosferu je upotpunio i Nermin Handžić, pobednik „Zvezda Granda“, a Požega je Viki poslala jasnu poruku – posle svih priča i naslova, ostali su aplauzi, zagrljaji i ljubav publike.

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