TREĆI DAN EVROPSKOG PRVENSTVA U BOKSU U LOZNICI: Milenković do pobede, Popović i Gicić zaustavljeni

Trećeg dana Evropskog prvenstva za omladince u boksu, koje se održava u lozničkom SC „Lagator“, srpska reprezentacija zabeležila je jednu pobedu, nesrećan poraz u veoma neizvesnom meču do 50kg, zatim i u kategoriji +90kg.

Foto: SBS Marko Markovic

U kategoriji do 50 kilograma, reprezentativac Srbije Petar Popović zaustavljen je u osmini finala. Prošlogodišnji juniorski prvak Evrope u kategoriji do 48 kilograma pružio je odličan otpor Jermenu Kirakosijanu, takođe prošlogodišnjem prvaku Evrope, ali u kategoriji do 50 kilograma.

Popović je od samog početka nametnuo visok tempo i imao inicijativu u ringu. Ipak, posle tri runde usledila je odluka sudija koja je izazvala veliko razočaranje u domaćoj publici. Kirakosijan je slavio rezultatom 3:2. Dvojica sudija bodovala su meč sa 30:26 u korist Popovića, dok su preostala trojica imala rezultat 28:28, uz prednost dodeljenu jermenskom bokseru.

Razlog za slavlje srpskom timu doneo je Vuk Milenković. U kategoriji do 90 kilograma uspešno je odradio meč protiv reprezentativca Švedske Mosesa Bazija i ostvario pobedu, čime je izborio plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva. Milenković je tokom čitavog meča pokazao kvalitet i sigurnost, a na samom kraju borbe zadobio je i nezgodnu povredu, nakon koje mu je pukla arkada. Ipak, uspeo je da izdrži do kraja i upiše važnu pobedu.

„Težak i zahtevan meč. Protivnik je bio težak, ali, hvala Bogu, pobedio sam. Pukla mi je arkada, ali pobeda je tu i idemo dalje“, rekao je Milenković posle meča.

Srpskog reprezentativca sada očekuje četvrtfinalni duel protiv Ukrajinca Josipa Vladislava Kozakevića. Milenković će u narednoj borbi pokušati da napravi još jedan korak ka osvajanju evropske medalje.

Na ringu B nastupio je i srpski reprezentativac Zejd Gicić. On je u desetom meču druge sesije odmerio snage sa Poljakom Maciejom Klotzerom. Gicić je pružio veliki otpor i vodio borbu do samog kraja, ali je na kraju morao da prizna poraz.

Program za nedelju, 16. avgust, donosi tri meča u kojima će srpski reprezentativci pokušati da naprave novi korak ka završnici šampionata.

Prvi će u ring Filip Stanojević. Od 14.00 časova, na Ringu A, u kategoriji do 55 kilograma, sastaće se sa Italijanom Tomasom Orlandom.

U istoj sesiji nastupiće i Nikola Jovičić. Njegov meč u kategoriji do 75 kilograma zakazan je kao deseta borba na Ringu A, a protivnik će mu biti Konstantin Halitskij iz Ukrajine.

U večernjem programu, od 17.30 časova, na Ringu A nastupa Đorđe Đorić u kategoriji do 80 kilograma. Njegov protivnik biće Danil Panil iz Estonije.

Pred srpskim reprezentativcima su novi važni izazovi, a cilj je jasan – pobede i plasman u narednu rundu takmičenja.

Uz podršku punih tribina SC „Lagator“, srpski reprezentativci nastavljaju borbu za evropske medalje. Domaća publika imaće priliku da i u narednim danima prati najbolje mlade boksere Evrope i pruži podršku našim reprezentativcima na putu ka završnici šampionata.