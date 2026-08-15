Politika

DOK JEDNI RUŠE, DRUGI GRADE! Aktivisti SNS pokazuju svakoga dana kako se brine o prestonici (VIDEO)

В.Н.

15. 08. 2026. u 21:09

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DOK blokaderi biraju nasilje, uništavaju infrastrukturu i prave haos širom zemlje, aktivisti Srpske napredne stranke pokazuju kako se zaista brine o Beogradu.

ДОК ЈЕДНИ РУШЕ, ДРУГИ ГРАДЕ! Активисти СНС показују свакога дана како се брине о престоници (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/24 sedam

Širom prestonice pokrenut je niz akcija čišćenja i uređenja parkova, igrališta i zelenih površina.

Od Starog grada do Resnika naprednjaci razgovaraju sa sugrađanima i rešavaju konkretne probleme.

Jasna poruka sa terena glasi: dok jedni ruše i blokiraju, drugi grade i stvaraju lepšu Srbiju za sve!

Uređuje se i ulepšava svaki deo prestonice, a jedan od najboljih primera je akcija u Topolicama u Obrenovcu.

Naime, izražena želja da se uredi igralište za decu, što je i učinjeno, uz pomoć društveno odgovornih preduzeća.

Sada deca mogu da se igraju, uređena je i česma, a jedan građanin ističe kako cilj i jeste da se uvek bude na terenu i razgovara sa ljudima kako bi se videlo šta je ljudima potrebno.

I nastaviće da se radi i gradi, počevši od dečijih igrališta do kapitalnih državnih projekata.

Jer, samo ujedinjena Srbija i može da napreduje!

(24 sedam)

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