DOK JEDNI RUŠE, DRUGI GRADE! Aktivisti SNS pokazuju svakoga dana kako se brine o prestonici (VIDEO)
DOK blokaderi biraju nasilje, uništavaju infrastrukturu i prave haos širom zemlje, aktivisti Srpske napredne stranke pokazuju kako se zaista brine o Beogradu.
Širom prestonice pokrenut je niz akcija čišćenja i uređenja parkova, igrališta i zelenih površina.
Od Starog grada do Resnika naprednjaci razgovaraju sa sugrađanima i rešavaju konkretne probleme.
Jasna poruka sa terena glasi: dok jedni ruše i blokiraju, drugi grade i stvaraju lepšu Srbiju za sve!
Uređuje se i ulepšava svaki deo prestonice, a jedan od najboljih primera je akcija u Topolicama u Obrenovcu.
Naime, izražena želja da se uredi igralište za decu, što je i učinjeno, uz pomoć društveno odgovornih preduzeća.
Sada deca mogu da se igraju, uređena je i česma, a jedan građanin ističe kako cilj i jeste da se uvek bude na terenu i razgovara sa ljudima kako bi se videlo šta je ljudima potrebno.
I nastaviće da se radi i gradi, počevši od dečijih igrališta do kapitalnih državnih projekata.
Jer, samo ujedinjena Srbija i može da napreduje!
(24 sedam)
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