Tenis

KRAJ ZA KECMANOVIĆA: Italijan prejak za srpskog tenisera na mastersu u Sinsinatiju

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 21:02

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Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa mastersa u Sinsinatiju pošto ga je posle velike borbe pobedio Italijan Flavio Koboli rezultatom 2:1 (6:1, 4:6, 6:3) za dva sata i tri minuta.

КРАЈ ЗА КЕЦМАНОВИЋА: Италијан прејак за српског тенисера на мастерсу у Синсинатију

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Koboli je veoma lako dobio prvi set, napravio je dva brejka. 

Sredinom drugog seta usledila je jednosatna pauza zbog nevremena, a po povratku na teren Kecmanović je zaigrao neuporedivo bolje i stigao do izjednačenja u setovima zahvaljujući jednom brejku.

Na startu trećeg seta Kecmanović prvi pravi brejk, ali Italijan uzvraća sa dva oduzeta servisa i tako stiže do pobede. 

 

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