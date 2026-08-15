KRAJ ZA KECMANOVIĆA: Italijan prejak za srpskog tenisera na mastersu u Sinsinatiju

Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa mastersa u Sinsinatiju pošto ga je posle velike borbe pobedio Italijan Flavio Koboli rezultatom 2:1 (6:1, 4:6, 6:3) za dva sata i tri minuta.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Koboli je veoma lako dobio prvi set, napravio je dva brejka.

Sredinom drugog seta usledila je jednosatna pauza zbog nevremena, a po povratku na teren Kecmanović je zaigrao neuporedivo bolje i stigao do izjednačenja u setovima zahvaljujući jednom brejku.

Na startu trećeg seta Kecmanović prvi pravi brejk, ali Italijan uzvraća sa dva oduzeta servisa i tako stiže do pobede.



