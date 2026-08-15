Politika

GRAĐANI ODUŠEVLJENO DOČEKALI ANU BRNABIĆ: Poželeli joj puno uspeha i snage u predstojećem periodu

В.Н.

15. 08. 2026. u 20:26

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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je danas sa predsednicom opštine Novi Beogradi Ivanom Nikolić obišla Ledine, Surčin i Blok 44.

ГРАЂАНИ ОДУШЕВЉЕНО ДОЧЕКАЛИ АНУ БРНАБИЋ: Пожелели јој пуно успеха и снаге у предстојећем периоду

Foto: Printskrin

Ona je došla da pruži ruku i lično se zahvali onima koji se nisu uplašili blokaderskog nasilja i nisu prihvatili njihovu politiku mržnje i podela.

Jedna gospođa bila je oduševljena kada je videla Brnabićevu i poželela joj srećan rad.

Ona je upoznala i jednu majku sa bebom u naručju, a tom prilikom žena joj se zahvalila na svemu što vlast radi za srpski narod.

Predsednica Skupštine je rekla da će preneti pozdrave predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Jedan stariji gospodin oduševio se kada je video Anu Brnabić i poželeo joj mnogo uspeha, zdravlja i snage da izdrži sve što je očekuje u narednom periodu.

(24sedam)

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